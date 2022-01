Video: entró a una heladería sin barbijo y se armó uno con el vestido

La secuencia registrada por una cámara de seguridad en una heladería de Godoy Cruz se viralizó en medios de comunicación y redes sociales por la insólita decisión de una cliente. Fue el sábado a la medianoche, cuando la protagonista de este video viral llegó al local con la intención de comprar helados para ella y las once personas que la acompañaban.

Como se puede ver en las imágenes, la joven entró muy decidida al negocio sin tapabocas para poder esperar su turno y ser atendida, por lo que los vendedores le llamaron la atención. Sin dudarlo un segundo, y ante la sorpresa de una familia que estaba comprando delante de ella, resolvió sacarse el vestido y atárselo en la cara como si fuera un barbijo.

Con el tapabocas improvisado y el cuerpo al descubierto salvo por la bombacha y el corpiño, la mujer se dispuso a revisar la cartelera con sabores para elegir qué llevaría, pero los trabajadores del lugar le llamaron la atención. Al parecer, le dijeron que no podía estar dentro del lugar desvestida y, a lo que ella contestó: "¿No me pedís tapabocas? Me lo estoy colocando".

Al recibir la respuesta negativa de los responsables de la heladería, y sin hacer mucho problema, la chica en ropa interior se retiró caminando del local y esperó afuera hasta que los vendedores terminaran de atender al hombre que estaba con niños esperando para llevarse su helado.

Más tarde, a pesar que ni ella ni sus amigos podían ingresar por no tener tapabocas, pudieron comprar indicando su pedido desde afuera.