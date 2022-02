Video: dos caballos entraron a un almacén y comieron mercadería

La vendedora de un comercio cordobés se vio involucrada en un desesperante momento mientras atendía como cualquier día a sus clientes. Fue cuando dos caballos que merodeaban por la zona decidieron entrar al local para comer lo que hubiera al alcance, sin que nadie lograra detenerlos ni sacarlos por un buen rato.

Como se puede ver en el video registrado por una cámara de vigilancia del lugar, Florencia estaba atendiendo a un hombre cuando uno de los enormes animales irrumpió en el negocio y comenzó a olfatear las góndolas. "No, no es mío", se excusó el cliente que estaba por salir del lugar con su bolsa de compras.

Sola detrás del mostrador, la empleada intentó espantar al equino primero hablándole y luego blandiendo un repasador que tenía a mano. Al notar que con sus gestos no lograba deshacerse del caballo, que ya metía el morro entre los comestibles exhibidos, tomó su celular para dar aviso a su jefe.

"Pablo hay un caballo en el local, no lo puedo sacar. ¡Ay, se metió otro, están tirando todo, Pablo!" advirtió, al momento que un segundo intruso se abría paso para conseguir comida. Entre tanto, otro cliente parado del lado de afuera y atrás de los animales le aconsejaba: "Tirales con algo, pegales. Yo no le puedo pegar porque me va a meter una patada".

En diálogo con Telefe Córdoba, la trabajadora relató lo que pensaba y cómo vivió ese momento de desesperación. "Primero me asusté un montón. Lo llamé a mi patrón e intenté sacarlos con el alcohol en spray, recién ahí empezaron a querer salir".

Aseguró, además, que nunca se imaginó que los caballos se animarían a ingresar. “Cuando se asomaron por la puerta nunca pensé que fueran a entrar, pero en un segundo los tenía adentro".