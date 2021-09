Vendió el auto por problemas económicos y sus alumnos lo sorprendieron

El caso de Marcelo Siqueira, docente de 87 ya jubilado, recorre las redes sociales conmoviendo a decenas de miles por la emocionante historia que protagonizó gracias a sus ex alumnos.

Urgido por la necesidad económica, al ex maestro de la Escuela Estatal Doña Carola no le quedó otra que poner en venta su Volkswagen Beetle original modelo 1972. Al tomar conocimiento del anuncio, varios ex alumnos de las clases de Geografía e Historia que Marcelo daba hace décadas se pusieron en contacto para organizarse y ayudar a su viejo profesor.

A través de un grupo de WhatsApp, los ex estudiantes se pusieron de acuerdo para juntar el monto que Marcelo pedía por su auto, y lo compraron. Con el vehículo en su poder, decidieron que el docente conociera el destacable gesto con una sorpresa, así que se lo llevaron a una reunión en la que estaban todos.

Al principio todo fue alegría y llanto de emoción, pero luego un pequeño altercado le puso dramatismo al momento; como se puede ver en el video, cuando el hombre quiso regresar a su casa a bordo del Beetle, el arranque falló y hubo que empujarlo.

Por eso, no todo quedó ahí. Además de comprar el auto y devolvérselo a su querido profe, los ex alumnos del Doña Carola crearon una campaña para reaccionar el auto y dejarlo como nuevo.