Un votante de Trump preguntó a un periodista si estaba transmitiendo "fake news" y la respuesta es viral

La cobertura del ánimo social en medio del recuento de votos por las elecciones presidenciales en las calles de Harrisburg (Pensilvania) no será fácil de olvidar para este reportero llamado Alex Zdan. Micrófono en mano, el periodista estadounidense hablaba a la cámara del canal News 12 cuando fue interrumpido por un hombre que vestía una remera en apoyo al candidato Donald Trump.

Cuando recibió la atención de Zdan, el presunto votante republicano preguntó en vivo si el canal estaba transmitiendo fake news o noticias verdaderas. Ante la insolente interrupción del hombre, el reportero le pidió de manera no muy amable que se largara.

Ante la repercusión que obtuvo el incómodo momento televisivo, el periodista utilizó su cuenta de Twitter para aclarar que el subtitulado del video viral era incorrecto ya que, según él, no le habría dicho "Fuck off" al hombre (lo que significa algo así como "vete a la mierda"), sino, "Buzz off", que tambíen sirve para invitar a alguien a irse, pero de manera menos grosera.