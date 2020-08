Los Monos aman las Bananas ¿Mito o Realidad? Este Video puede responderte

Es casi una regla: cuando alguien piensa en un mono, lo primero que imagina es que tiene una banana en su mano. A lo largo de nuestra historia cultural, esta asociación ha sido alimentada por la publicidad, los dibujos animados, películas y hasta se ha establecido como característica de la enseñanza infantil. Sin embargo, hay expertos que afirman que en realidad esto no es tan así.

Antes de repasar los argumentos que refutan la idea de que estos animales se alimentan a base de bananas, quizá sea divertido ver este video, que muestra la reacción de una manada de monos al notar que hay decenas de bananas cerca.

¿Qué dicen los expertos?

De acuerdo a diversas fuentes, entre ellas el blog de biólogos del bioparque "Funigrola" de España, la alimentación de los monos a base de bananas era común en los zoológicos antiguos, y estaba basada en la alimentación humana más que en un estudio real de la dieta de estos animales en sus hábitats naturales.

No obstante, lo cierto es que los hábitos alimenticios de los primates incluyen una variedad de más de 50 frutas, además de follaje (hojas) e insectos pudiendo variar, además, de acuerdo a la especie de la que estemos hablando. Un simio grande como el orangután, por ejemplo, no come lo mismo que uno de tamaño medio, como un mono saki o el famoso mono tití.

Pero entonces ¿por qué en el video vemos a los monos desesperados por llevarse las bananas? La respuesta es muy simple: que su alimentación ideal y natural sea mucho más variada, no quiere decir que nuestros hermanos primates no disfruten de darse una panzada con esta fruta. Sin embargo, los institutos de conservación y reservas que trabajan en la alimentación de estas especies optan, hoy en día, por imitar sus dietas naturales, ya que un exceso de frutas con alta concentración de azúcar puede provocarles serias enfermedades gástricas, dentales y cardiovasculares.