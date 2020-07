Anastasiia Pokreshchuk, adicta a las operaciones, es oriunda de Ucrania y tiene 31 años; sometió su rostro a un cambio radical para -según ella- sentirse “más segura”.

Lleva invertido millones para lucir como está ahora y es atendida por un médico en línea. Aunque ella asume que es una practica que podría ser peligrosa, no planea parar de operarse.

La joven le habló con el programa This Morning y dijo que siente que ahora su cara tiene más proporción, antes sentía que “era un ratón gris”.

Según Anastasiia, su nariz ocupaba gran parte del rostro. “Ahora tengo labios y mejillas y se ve bien”, añadió. También aseguró que gracias a su cambio de look ahora recibe más atención, “no por mis mejillas, sino porque me he vuelto más segura”.

Un médico invitado para analizar la situación le advirtió a ella y al público en general los riesgos que se corren al administrarse este tipo de tratamientos sin la supervisión de un médico profesional.

Mirá el video de la entrevista: