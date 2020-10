Los mejores memes del Chavo metalero argentino

Phil Claudio Gonzáles es un músico metalero argentino, según indica en su perfil público de Facebook. Él mismo compartió algunas de las imágenes que se hicieron virales y en donde se destaca su similitud con el icónico ‘El Chavo del 8’.

Justamente en esa red social el metalero había subido, sin saberlo, la foto que lo hizo furor. En la imagen, se puede ver a Phil tomándose una cerveza mientras comparte con sus amigos, en lo que parece ser un recital.

El ‘Chavo Metalero’ ha compartido en su cuenta varias imágenes y publicaciones que dan cuenta de su pasión por el rock. Además, ha publicado fotos de su propia banda y usando camisetas de grupos icónicos como Pink Floyd, Rammstein, Nirvana.

Frente a la cantidad de memes que se han hecho con sus fotos el hombre respondió con la mejor actitud y mucho humor.

“¿No se cansaron todavía? Hay muchas más, eh. Me cago de risa con el meme. Quien lo hizo me habló pidiendo disculpas. No me enojo ni mucho menos. Es para reírse un poco. Un poco de humor para este momento de mierda”, escribió Gonzáles en Facebook.

Te dejamos un compilado de los mejores memes del ‘Chavo Metalero’: