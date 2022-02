Lo conoció por Tinder, dejó su vida en Italia y ahora él la quiere como amiga

Una mujer italiana dejó a su marido, su familia y su casa para venir tras el amor de un argentino que conoció mediante Tinder. Al llegar al país todo fue desolación, ya que el hombre le rompió el corazón al decirle que "la quería solo como amiga".

La chica, oriunda de Italia, recorrió más de 10 mil kilómetros por amor, ya que consideraba que el hombre apuesto, amable y cariñoso que había conocido unos años antes era el amor de su vida, pero finalmente se llevó la gran desilusión.

La italiana, no se reveló su identidad, contó que conoció al argentino por Tinder hace cinco años cuando él se encontraba de viaje por el país europeo. Si bien la intención era conocerse personalmente, finalmente no sucedió por que el hombre debía retornar a la Argentina.

Ella, se encontraba sumergida en una profunda crisis de pareja que la llevó a mantener un asiduo intercambio, mediante mensajes, con el argentino que la cautivó. La relación se fue retroalimentando y ella dejó su vida para venirse con él.

“Hace más de un año tomé la decisión de venir. Sabía lo que dejaba en Italia: una familia casi desesperada por mi ausencia, una madre grande y un hombre con quien convivo aunque estemos separados”, expresó en declaraciones con TN.

La intención de la joven era iniciar una nueva vida en estas tierras, aunque al pisar suelo argentino su cuento de hadas se convirtió en uno de terror.

“Yo me enamoré de él, me arrimé muchísimo por la falta de afecto que tenía en mi casa, en mi familia. Porque aunque ellos me amaban no sabían darme lo que verdaderamente necesitaba. Él sí: con palabras, bromas, cariño, me dio el afecto que yo buscaba”, dijo.

"Vení, te espero en Buenos Aires"

La relación crecía día a día, con cada charla, cada mensaje: “Vení, yo te espero en Buenos Aires”. Fue allí cuando se reunió con su familia en Italia y les informó de aquello que estaba por acontecer: “Me voy a vivir a Argentina. No hay vuelta atrás”.

Una charla previa antes de su viaje, su 'amado' le hizo comprender que lo mejor era que viniera por dos meses y si todo funcionaba como esperaban, se mudara definitivamente al país.

“Él es mucho más grande que yo, pero nunca me importó. Porque con la fuerza del amor se puede superar todo. Y siempre fue un sostén que justamente me incitó a superarme, vencer los miedos”, explicó.

La italiana arribó al Aeropuerto Internacional de Ezeiza a comienzos de 2022. “Apenas lo vi le dije lo que sentía, estaba muy feliz de poder hacerlo. Le expresé que tan solo mirándolo se me llenaban los ojos de amor. Y que lo que sentía desde lejos era verdadero y real. Muy fuerte”, indicó.

Sin embargo, él ya no sentía los mismo por ella: “Con toda la tranquilidad del mundo me dijo que él no siente eso por mí. Que me ve como una amiga, que siente ternura, pero no amor ni pasión. Y a mí me sucede todo lo contrario”.

“Me llamaba mi amor, me decía que estaba enamorado. Pero ahora que estoy acá me dice todo esto. La verdad es que estoy desesperada, destruida. No sé cómo voy a seguir viviendo, yo lo sigo amando", cerró entre lágrimas.