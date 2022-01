Le entraron a robar armados y los echó con un cuchillo: "Te voy a pinchar"

La dueña de una confitería en Avellaneda evitó ser víctima de un robo a mano armada enfrentando a dos hombres con un cuchillo de cocina. Gracias a su reacción, los ladrones se retiraron rápido del negocio sin llevarse nada ni causarle heridas.

El insólito episodio ocurrió el sábado en el local que Petra atiende en la calle General Arredondo 22, del barrio bonaerense Avellaneda. Había abierto el comercio como todos los sábados por la mañana y se encontraba sola adentro cuando se dio cuenta de que dos hombres habían irrumpido para robarle.

Según relató a TN, uno de los dos le apuntaba con una pistola desde el otro lado del mostrador pidiéndole que sacara del dinero de la caja: "Dame el dinero porque te quemo", la amenazó el delincuente. Instintivamente la mujer se corrió hacia atrás, y cuando el intruso intentó robarle la cadena que lleva en el cuello tomó el cuchillo que tenía cerca: "No me toques porque te pincho", le respondió ella.

La contundente defensa de la comerciante provocó que ambos ladrones retrocedieran y se retiraran por donde habían entrado, resignados. Como se puede ver en las imágenes tomadas por la cámara de vigilancia del negocio, Petra se dirigió a la puerta con el arma en mano para asegurarse de que no volvieran.

“Estaba decidida a correrlo, no a matarlo. Me da bronca me roben mi esfuerzo” aseguró, en diálogo con el canal televisivo. Señaló, además, que esta era la segunda vez que menos de dos semanas que entraban a robarle.

“Yo soy consciente del riesgo, pero tengo cuchillos por todos lados en mi lugar de trabajo”, advirtió Petra, que actuó con valentía y afortunadamente salió ilesa de una "situación extrema", como ella misma describió lo que le tocó vivir.