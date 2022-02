Las insólitas fotos que una funeraria usa para promocionar sus ataúdes

La funeraria de origen ruso Horonim logró captar la atención de miles en las redes sociales gracias a una campaña que levantó polémica por un video del detrás de escena en que modelos con lencería posaban sobre ataúdes o dentro de ellos. En la publicación se puede ver a las mujeres tendidas sobre los cajones, reposando sobre estatuas y sosteniendo carteles con el nombre de la empresa.

“Horonim organiza el funeral de los muertos y ofrece servicios funerarios preferenciales para todas las categorías de ciudadanos”, anunció la firma en el posteo que recibió cientos de comentarios en Instagram. De esta manera, la curiosa empresa con sede en Moscú consiguió que muchos potenciales clientes vieran sus productos.

Aunque algunos se molestaron por considerar ofensiva la relación entre mujeres semidesnudas y el reposo de los muertos, otros dejaron claro que no les molestaría ser velados en una ceremonia como la que muestra el video de 42 segundos. Hasta el momento, la publicación juntó más de 270.00 me gusta; los comentarios ya no se pueden visualizar debido a que la cuenta suspendió esa función para el posteo.

"¿Por qué necesitan desnudos para publicitar algo tan privado y sombrío?" se quejó alguien cuando se podía comentar, mientras que otros, posiblemente movilizados por ver a las mujeres en ropa interior bailando con cajas de cenizas en las manos, calificaron a la campaña publicitaria de blasfemia.

Aunque pueda resultar fuerte para muchos, lo cierto es que Horonim logró obtener visibilidad masiva a costa de una simple -y atrevida- producción de fotos