INSÓLITO Video | Reconocido millonario "desafía" al coronavirus lamiendo un zapato

Desde el inicio de la propagación del nuevo COVID 19 y de la instauración de cuarentenas en países de todo el mundo, los detractores del principal método utilizado para evitar el contagio masivo se han hecho escuchar. Algunas de sus teorías incluyen, en algunos casos, nexos con teorías conspirativas que niegan la existencia del virus, recomendaciones sobre curas o antídotos sin base científica y otras provocaciones que contradicen las recomendaciones de los organismos oficiales de salud.

Uno de los máximos exponentes de este "movimiento" es el británico John McAfee, fundador de la empresa que lleva su apellido y funciona como desarrolladora de software antivirus. Esta vez, el millonario de 74 años se filmó dentro de un edificio en construcción contestándole a quienes, según él, "no parecen saber quién es", porque reclamaban que había desinfectado el zapato que aparecía lamiendo en una foto publicada anteriormente en su cuenta de Twitter.

Luego de alegar esto, decidió sacarse el zapato y pasar la lengua por la suela en el mismo video. Mirá.

"Fortalece el sistema inmunológico". "Tengo 75 años y he estado haciéndolo toda mi vida. Por eso nunca me resfrié, ni tengo gripe ni enfermedades de ningún tipo"

IMPORTANTE: con sustento en las evidencias que indican que el coronavirus puede permanecer activo en distintas superficies incluyendo suelos, la OMS recomienda desinfectar las superficies y ventilar con frecuencia.

John McAfee vs coronavirus

Antes de encender la polémica mediante la publicación de este video, McAfee había protagonizado otro episodio de rebeldía hacia las medidas de prevención del virus. Hace menos de una semana, fue detenido por desafiar a las autoridades aeroportuarias de Cataluña cuando le pidieron colocarse un tapabocas homologado, y el optó por cubrirse la cara con una tanga de mujer. Al ser apresado por la policía, intentó resistirse y terminó preso con un ojo morado.

"A pesar de mis esfuerzos (lamiendo los manillares de los carritos de la compra, la suela de mis zapatos, etc), no puedo lograr que el coronavirus me desafíe. Los test continuamente muestran una prueba válida (línea de control) y ni anticuerpos activos (M) ni infección pasada (G). Quizás porque las estadísticas de la OMS son correctas.