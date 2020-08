Una pareja se disponía a casarse felizmente, cuando en medio de la ceremonia irrumpió una mujer asegurando ser la amante del esposo y estar embarazada.

«¡Antonio! Estás actuando como si no me conocieras … ¡Tengo a tu bebé aquí! Se escucha a una mujer decir mientras los invitados a la boda se sorprenden (…) Anthony, ¡sé que me escuchas!»

La persona que detuvo la boda lo hizo justo a unos minutos de que ambos intercambiaran sus votos de amor, entrando a los gritos y diciendo que ella era la madre del bebé que esperaba con el novio, mientras los invitados no salían del asombro. Sin embargo, el protagonista ni se inmutó y la ignoró por completo, como si no la reconociera en lo absoluto. Incluso siguió con la ceremonia como si nada hubiera pasado.

Pero quién no le cayó bien la interrupción y no se aguantó la furia, fue la hija de la novia, quien se lanzó contra la mujer, gritándo que saliera de la boda de su mamá. No se sabe como termina del todo la historia y si el matrimonio se contrajo, lamentablemente el video se corta a los 33 segundos, por lo que no se puede saber cómo fue el desenlace de este conflicto.

