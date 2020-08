VIDEO | Antes de su muerte, pidió tomar conciencia sobre el coronavirus

El testimonio de esta madre de tres hijos cobró notoriedad por su viralización en internet a días de su lamentable fallecimiento por insuficiencia respiratoria a causa del COVID-19. La desafortunada mujer se filmó durante los primeros días de su internación en el mes de julio pidiendo a sus contactos de Facebook que cuidaran a sus familias: "Hice lo mejor que pensé que podía, no vale la pena. Ponte la mascarilla, no salgas si no es necesario".

Sara ingresó al hospital luego de haber sido diagnosticada como caso positivo el 11 de julio. Antes, había concurrido a un sanatorio en Texas, Estados Unidos, sintiendo lo que creía que podía ser una "infección en sus fosas nasales", pero los médicos de ese instituto la enviaron a casa por falta de síntomas de coronavirus.

Según declararon miembros de su familia, Montoya no tenía enfermedades preexistentes y no había razones para considerarla paciente de riesgo. Si bien sólo necesitó oxígeno durante las primeras semanas de internación, días antes de su deceso fue intubada por insuficiencia respiratoria. "Nunca en mi vida pensé que estaría luchando por respirar" señaló angustiada, en el video que recorre internet.