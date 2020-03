Festival de placas de Crónica por el surfer que rompió la cuarentena

En medio de las restricciones de movimientos impuestas por el Gobierno nacional, un insólito hecho llamó la atención de los argentinos por varios días.

Se trata del caso del surfer que volvió de Brasil violando la cuarentena y luego se escapó de las autoridades de Seguridad. Todo comenzó en la autopista Panamericana y Paraná, en la localidad de Martínez, partido de San Isidro.

El joven de 27 años fue demorado cuando transitaba con su camioneta y tablas de surf en el techo de la misma.

El conductor explicó que se había ido de vacaciones a Brasil el 8 de marzo, que regresó al país a través de la frontera de Paso de los Libres y que se dirigía a su domicilio. Durante el control, el joven mantuvo un cruce de palabras con los periodistas que realizaban la cobertura porque supuestamente lo podían contagiar de coronavirus.

En medio de la indignación de la gente que observaba lo que ocurría a través de la televisión, el canal de Crónica TV, fiel a su estilo, decidió abordar la polémica desde el humor.

Con base en esto, las placas con los titulares de crónica se viralizaron en un intento por ridiculizar la situación del surfer. “Habla el boludo“, “A surfear en la celda” y “Are you talking to me?“ fueron algunas de las frases utilizadas por el clásico noticiero para titular el hecho que acontecía y que no tardaron en hacerse eco en las redes sociales.

Miralas