Los trabajadores de la empresa SF Maquinarias recibieron un gesto ejemplar por parte de Sebastián Sánchez, dueño y fundador de la compañía que alquila, vende y repara máquinas para al construcción en Paraguay. El ingeniero y empresario de 34 años ahorró durante un año para pagarles a los empleados un fin de semana largo con todo incluido en un hotel de cinco estrellas de la ciudad costera de Encarnación.

Según contó Fabiola Conalgo, pareja del jefe, a Diario Extra, la decisión fue motivada por el trabajo extra que los operarios pedían para obtener ingresos extra. "Siempre que se les dan vacaciones a los trabajadores ellos prefieren seguir yendo a la empresa para ganar un adicional y no descansan, no viajaban y no pasan ese tiempo con su familia”, contó.

El equipo se hospedó en la Perla del Sur, un importante alojamiento cercano a las playas sureñas de la región oriental del país guaraní. "Se hospedaron en un alojamiento cinco estrellas, se refrescaron en la playa, compartieron una cena, hubo sorteos. Ellos estuvieron fresquitos porque eran personas que se iban por primera vez a un hotel o de vacaciones" detalló la mujer.

En la misma declaración al medio paraguayo, Colnago aseguró que su marido tiene una visión particular con respecto a la producción de su empresa: “Nosotros apenas somos administradores de lo que ellos producen”, remarcó.

Asimismo, reveló que estas vacaciones de lujo para los 15 empleados fueron solo una prueba antes del plan mayor que Sánchez tiene preparado: un descanso todo pago en playas de Brasil para los trabajadores y sus familias.