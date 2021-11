La concejala salteña por la localidad de Rosario de Lerma, Griselda Galleguillos, sorprendió con la publicación de un curioso video con mensaje electoral a días del cierre de campaña por los comicios legislativos del 14 de noviembre. En el spot se puede ver a la funcionaria caracterizada como la muñeca de la serie El Juego del Calamar, escoltada por un guardia de seguridad típico de los que se ven en la producción surcoreana de Netflix.

Acompañada de un ritmo cumbiero combinado con frases de la serie, Galleguillos llama a tomar partido por los candidatos del espacio Juntos por el Cambio entonando: "Votaremos, gana el amarillo". Hacia el final del spot, la protagonista llama a "eliminar" a sus adversarios políticos, en clara alusión a la dinámica de los juegos que se suceden la tira audiovisual más popular del momento.

"Si no querés seguir teniendo la heladera vacía, eliminalos; si no te querés ir del país por no tener laburo, eliminalos; si no querés que te sigan robando, eliminalos" canta la política, invitando a los electores a inclinarse por Carlos Zapata e Inés Liendo, quienes encabezan la lista de candidatos a diputados nacionales por el frente que actualmente forma parte de la coalición gobernante en Salta.

No es la primera vez que Galleguillos sorprende con una aparición mediática fuera de lo común en época de elecciones. En agosto, previo a las PASO, también fue noticia por un spot en el que bailó y cantó sobre un ritmo de rap arriba de una terraza: "Algunos dirán, qué le pasa a esta muchacha. Pa' decir la verdad, no necesito estar borracha. Los políticos de turno mostraron sus hilachas, su honestidad barata no me baja la bombacha".

Antes, la seguidora del dirigente Alfredo Olmedo había sido duramente cuestionada por sortear bombachas y bebidas alcohólicas y por publicar un video del famoso "kiki challenge" junto a su hermano, Guillermo Galleguillos, quien también es concejal.

Pero su primera incursión en este tipo de estrategias para ganar el voto joven fue en 2019, cuando publicó una foto en Facebook en el marco de la campaña para renovar su banca en el Concejo Deliberante de Rosario de Lerma. En esa oportunidad, se mostró con una bikini amarilla saludando a los estudiantes: "Feliz primavera y feliz Día del Estudiante. Votá sencillo, votá amarillo, votá Griselda Galleguillos", escribió en la publicación.