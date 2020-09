El desgarrador video de una perra enterrando a su cachorro recién fallecido

El conmovedor acto de amor de esta mascota recorre las redes sociales sumando cientos de miles de reproducciones. Sabemos que los perros acostumbran a hacer pozos para esconder pertenencias o simplemente por diversión, pero esta vez el motivo podría romperle el corazón a cualquiera.

Según contó la dueña de Bettie, que compartió el video, ella nunca le enseñó un acto similar a su mascota, que actuó de puro instinto cuando asumió que una de sus crías no había sobrevivido en sus primeros días de vida. Además, contó que antes de decidirse por sepultarlo, la perra intentó revivir a su cría amamantándola: "Yo trataba de retirar al cachorro, pero no me permitía hacerlo, entonces lo dejé allí hasta que estuviera lista para sepultarlo" relató.