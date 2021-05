Hace algunos días, un usuario de Twitter compartió en su cuenta una carta que envió el director de su escuela a cada padre.

La misiva -en tan solo minutos- se volvió viral, principalmente por el apoyo emocional que la autoridad del instituto español brindó a cada estudiante.

El motivo del mensaje fue evitar que se siga fomentando la baja autoestima entre quienes tienen notas no tan buenas, luego de períodos de exámenes.

"Es muy importante que recuerden, por favor, que entre los estudiantes que se presentarán a dichos exámenes hay un artista, que no necesita entender matemáticas, hay un músico, cuyas notas de física no le importan, hay un atleta, cuya aptitud física es más importante que la química", escribió en el comunicado Amalio Gutiérrez Álvarez.

Luego remarcó: "Si su hijo o hija saca buenas notas, ¡genial! Pero si no lo hace... por favor, no le quite ni la dignidad ni la confianza en sí mismo".

"Dígale que no pasa nada, ¡es solo un examen!", planteó el directivo y le pidió a los padres que dejen de juzgar a sus hijos por las calificaciones, ya que ellos "están hechos para proyectos mucho más importantes en la vida".

Por último advirtió que "lo importante de la vida no es que una persona sea perfecta en todos los aspectos, sino que realmente se apasione por aquello que verdaderamente le llene".