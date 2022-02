Denuncian discriminación a mujeres en un boliche: "Máximo 35 y que esté nueva para que no desentone”

En las últimas horas se hizo viral la respuesta del que sería el `relacionista público’ de un boliche en Palermo; una chica le consultó si -por esa casualidad- su madre de 45 años, podía asistir al lugar el día que realizó la reserva, para que estuviese presente en el festejo de su cumpleaños. Ante esta pregunta, el joven contestó: “No, 45 no y menos en mujer. Si es hombre de 45 si, pero mujeres máximo 35 y que esté nueva para que no desentone”.

Luego de las declaraciones, la noticia se volvió viral y causó indignación en gran parte de la población y denunciaron al boliche ubicado en Palermo, por discriminación.

Todo salió a la luz gracias a una usuaria de Twitter, Verónica, quien decidió hacer pública la queja luego de ser una de las mujeres que tuvo la conversación con el representante del lugar. A raíz de este hecho, Gabita, fue quien expuso su experiencia y dijo que también le había ocurrido algo similar; en donde no dejaron entrar a su madre de 35 porque “no daban con el Target".

Según su posteo, Verónica había reservado dos mesas para festejar su cumple años y pagado 40 mil pesos y no la dejaron entrar, a ella y amigos, por usar "zapatillas deportivas". Sin embargo, contó que al lado suyo pasaron con "Nike Air Max"



"Si no sos rubia de 1,80 no pasas", escribió la joven y pidió que lo pongan en “la descripción del boliche”. Además, denunció: “No Nos quieren devolver ni la seña. Absolutamente todos los que trabajan ahí te contestan como el orto”.