Video: Tres niños le juegan una broma demasiado pesada a una madre, que termina a los gritos

El aburrimiento no le cayó bien a estos tres "pícaros" que no tuvieron mejor idea que complotarse para hacerle una broma a la mayor a cargo de ellos. Por alguna razón que se desconoce hasta viendo el video, uno de los niños se entregó para ser metido en un "sandwich" de sofá, que luego los otros dos intentarían meter en la estructura del mueble con él adentro. Una vez que lograron trabar los encajes del sillón, se dieron cuenta de que no iba a ser fácil sacar a su amigo, que empezó a gritar asustado desde adentro.