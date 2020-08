Seblani habló con Reuters y contó el triste momento que vivió este martes, cuando los estallidos, que dejan al menos 130 muertos y miles de heridos, devastaron Beirut, y ella estaba en plena sesión de fotos pre boda.

La mujer, de 29 años, se mostraba feliz ante las cámaras con su elegante vestido blanco en las afueras del lujoso Hotel Le Gray, en el centro de la ciudad.

Todo iba perfecto hasta que se escuchó la explosión y todo cambió. Reinó el desconcierto y la desolación al ver cómo todo se había destruido.

Todo quedó registrado por la cámara y el video se hizo viral. En las imágenes se ve que Israa es auxiliada por un sujeto inmediatamente. Todos los presentes salieron ilesos y se refugiaron en una casa cercana.

“Me había estado preparando para mi gran día durante dos semanas y estaba tan feliz como todas las otras chicas. Mis padres estarán felices de verme con un vestido blanco… Lo que sucedió durante la explosión aquí, no hay palabras para explicar … Me sorprendió, me preguntaba qué pasó, ‘¿voy a morir?”, comentó Seblani.

La joven libanesa, residente de Estados Unidos y llegó a Beirut hace 3 semanas para los preparativos de su boda.

“Comenzamos a caminar y fue extremadamente triste, no se podía describir la devastación y el sonido de la explosión. Todavía estamos en estado de shock…Nunca había escuchado algo similar al sonido de esta explosión”, confesó Seblani. También agregó: “Me siento muy triste por lo que le sucedió a otras personas, por lo que le sucedió al Líbano. Cuando desperté y vi el daño que le sucedió a Beirut, lo único que dije fue gracias a Dios que todavía estamos vivos”.

La muchacha, dijo que ama el Líbano, pero luego de la explosión del martes residir ahí no es una opción y espera que su futuro esposo obtenga la visa estadounidense para poder radicarse allá.

Mirá los videos: