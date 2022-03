A Chiche Gelblung lo confundieron con un refugiado de guerra y le ofrecieron guiso

Las transmisiones en vivo de Chiche Gelblung desde Ucrania ya empezaron a llegar. El periodista de Crónica TV aparece en pantalla espontáneamente y muy abrigado por las bajas temperaturas, relatando en primera persona lo que ve en rutas y ciudades asediadas por el Ejército ruso.

En una de sus últimas apariciones contó lo que pudo hablar con gente en distintos lugares, incluyendo algunos campos de refugiados por los que recogió testimonios de los afectados por el grave contexto. “En el fondo todas las coberturas son iguales, porque hay realidades tan disímiles" reflexionó ante la cámara.

"Mirá, acá estamos a metros de la guerra y sin embargo parece una ruta normal. Y un poco más allá se están matando. Es difícil, la guerra tiene muchas realidades”, aseguró.

Parte de la experiencia de Chiche en Ucrania es relatada también por sus compañeros del canal. Uno de ellos es Leo Arias, quien este jueves contó en sus redes que el reportero de 78 años fue confundido con un refugiado, y por eso le ofrecieron un plato con guiso. "Chiche pegó muy buena onda en la frontera. Hizo una crónica brillante desde el lugar", detalló.

Como se puede ver en los fragmentos de sus apariciones, Gelblung se mueve con experiencia ante la cámara para llevar a los televidentes un retrato de lo que sucede en Ucrania. Asegura, además, que no siente miedo por lo que pueda suceder mientras está en la calle.

“Yo cubrí muchas guerras. Estuve dos veces en Vietnam, estuve en Biafra, en la Guerra de los Seis Días. No me da miedo, Creo que es parte de nuestro trabajo. Pero no es que no le tenga miedo a la muerte, yo le tengo miedo como cualquier persona, la verdad es que siempre pensás que no te va a pasar nada”, había asegurado hace unos días en el piso del canal, a días de partir a trabajar a Europa.