"¡Frenemos esto!", el video que atenta contra los filtros de las aplicaciones

Desde este jueves, un video anda dando vueltas en distintas redes sociales, principalmente en Instagram, con un mensaje contundente sobre la apariencia que se intenta dar, a través de la web.

La gran pregunta es, ¿somos o nos construimos? En el mundo 2.0 en el cual estamos inmersos, parece necesario "encajar" dentro de ciertos estereotipos, impuestos por la sociedad.

La distorsión que se genera entre la imagen real y la virtual, es cada vez más grande. ¿Siguen existiendo las fotos sin retoques? Casi se ha vuelto un ritual elegir el filtro perfecto para cada momento... la importancia es tal, que lo retratado pasa siempre a segundo plano.

Una vida de filtros

La multifacética Jimena Frontera -actriz y conductora bonaerense- es una de las argentinas con más impacto virtual. Ha logrado trascender, principalmente en estos tiempos, por sus videos en los que apuesta por la deconstrucción social.

En esta ocasión, subió un audiovisual a IGTV (Instagram TV) en el que muestra cómo una aplicación modifica la apariencia de las personas, en tiempo real.

"Nos quieren hacer creer que tenemos algo que “arreglar”, cosas que cambiar, que simplemente con ser nosotrxs mismxs no es suficiente. Y NO ES ASI. Tengas el cuerpo que tengas, tengas las facciones que tengas, somos todxs dignos del mismo AMOR, el mismo RESPETO, y los mismos DERECHOS. No me quiero convertir en un maniquí. Estoy cansada de querer aparentar ser de porcelana. Soy REAL. Así como soy", fueron algunas de las palabras de su posteo.

Si bien no da precisiones sobre la aplicación de la cual habla, TikTok, la red del momento, comparte muchas de estas funciones.

El contundente mensaje tomó gran relevancia en Instagram, principalmente dentro del entorno de los jóvenes, y este viernes se ha podido ver compartido por varios usuarios.