Un artista italiano vendió una escultura invisible por 15 mil euros. Ahora, un estadounidense quiere denunciarlo por plagio, ya que asegura que copiaron “su” idea.

El nombre de Salvatore Garau, de 67 años, se hizo conocido mundialmente el último mayo, cuando logró vender en una subasta su escultura invisible “Yo soy” (“Io sono”) por 15 mil euros.

En ese momento, el “afortunado” ganador se hizo de un certificado de autenticidad y de recomendaciones sobre el espacio necesario para instalar la obra, considerando que era necesaria una habitación libre de obstáculos y con dimensiones de 1,5 por 1,5 metros.

Poco después de concretada esta venta, el creador y performer estadounidense Tom Miller denunció al italiano por plagio ya que busca que le reconozcan la propiedad intelectual de su obra "Nothing" (nada), que presentó en 2016.

Según sostiene el diario ABC, Miller realizó la presentación de su obra durante cinco días y fue vista por muchas personas. Incluso, llegó a grabar un cortometraje sobre la misma.

Su inspiración, según reconoció, vino de parte de la obra “Cuatro minutos y treinta y cuatro segundos" del compositor estadounidense John Cage, que consistía en que los intérpretes no tocaran ninguno de sus instrumentos durante el tiempo que dura la pieza musical.

A tavés de su cuenta de Twitter, Miller denunció el "plagio", resaltando su enojo: “En 2016 convertí 'Nothing' en una escultura. Mi película documental, 'Nothing', ganó la Mención de Honor en marzo de 2021 en el Festival de Cine de Assurdo, Italia. Este evento es totalmente sospechoso. Este artista no es en absoluto el primero. Yo lo soy”.