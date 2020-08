Una prenda, varios looks: pantalones de cuero

Los elegidos de esta nota son los pantalones de cuero: vale aclarar como siempre, que al referirnos al cuero lo hacemos ya sea como el genuino de siempre, el simil cuero o ecológico o el actualmente llamado efecto piel por muchas marcas preocupadas por la ecología.

No importan las temporadas, ni las tendencias ni las modas, los años pasan y el cuero sigue siendo protagonista de todo tipo de prendas, detalles y por supuesto accesorios.

Sin embargo los pantalones de cuero ocupan el best seller en las prendas de esta material que tanto nos gustan a la mayoría.

Tienen tanta versatilidad como los jeans y la variedad de modelos que podes conseguir es tan amplia como en ellos.

Por esa misma razón se han convertido en un básico del fondo de armario, que toda mujer debería tener, para garantizarse el armado de looks fáciles y rápidos.

Y al decir toda mujer, lo hacemos con independencia de su edad o el estilo que la misma tenga, porque dicho pantalón se adapta a todos los gustos y usos imaginables.

También decimos cualquier mujer, pero en el terreno masculino vienen pisando fuerte hace tiempo: las grandes marcas los tienen como protagonistas de sus colecciones hace años.

No obstante, no son muchos los hombres que se animan a incorporarlos definitivamente a sus outfits, ello a pesar de haber sido los pioneros en su uso: dicen que el origen del pantalón de cuero está en los nativos americanos, que se los ponían para estar calentitos y porque creían que usar piel animal les daba los poderes de la especie en cuestión.

Protagonistas de casi todo look rockero que exista, pero no únicamente de los mismos, porque actualmente la variedad de modelos en los que los han fabricado nos da la variedad de usos que podemos darle.

Desde chupines, baggies, palazos o babuchas, el pantalón de cuero es como ya decíamos un básico del vestidor, que te salva para cualquier ocasión de uso: mas formal o informal dependiendo de los accesorios o prendas que le sumemos.

Originariamente negros, ya hace un par de años que los venimos viendo en otros colores también: chocolate, suela, y crema entre los mas vistos.

La infinidad de looks que podemos armar con ellos es tan extensa como nuestra imaginación.

Quedan a la perfección tanto con zapatillas, como con sandalias de fiesta, como con estiletos.

Como logramos tanta variedad de looks con un solo pantalón? Te damos algunas ideas.

Combinalo con una remera básica, unas converse y sumale una campera de jean, para lograr un look tan relajado como canchero y ya tenes un oufit de fin de semana.

¿Querés llevarlos a la oficina? Ya sea con la misma básica o una camisa, le sumas un blazer mas unos estiletos y logras un look mas sofisticado y elegante.

Y ese mismo día a nochecita tenes una salida y no tenes ganas o tiempo de cambiarte tanto, podes adaptar el mismo look, cambiando la camisa por un top mas de noche y los estiletos por unas sandalias o botitas con tachas, te abrigas con el mismo blazer o campera de jean y listo!

No podemos dejar de mencionar en esta nota el #totallook de cuero que tanto se ha impuesto últimamente: a tu pantalón favorito e cuero le sumas una camisa de cuero o una remera con una campera de cuero y lo logras! No te preocupes por el calzado, el que elijas va a ir bien con este look, que se adapta para todos los usos que quieras.

¡No dudes en incorporar alguno de estos usos para tu pantalón de cuero y si aún no tenes uno, llegó el momento de incorporarlo a tu vida!