Una prenda varios looks: cuero

El elegido de la nota es el maravilloso cuero: ya sea el genuino de siempre, el simil cuero o ecológico o el actualmente llamado efecto piel por muchas marcas.

No importan las temporadas, ni las tendencias, ni las modas, los años pasan y el cuero sigue siendo protagonista ya sea de todo tipo de prendas, detalles y por supuesto accesorios.

Además, hace tiempo ya, se incorporaron algunas piezas de cuero a los básicos del vestidor, por ejemplo, la chaqueta y el clásico pantalón que te salvan en miles de ocasiones en las que debés elegir un look con el que seguro quedas divina.

Pantalones de cuero

Tienen tanta versatilidad como los jeans y la variedad de modelos que podes conseguir es tan amplia como ellos.

Desde chupines, baggies, palazos o, babuchas, el pantalón de cuero es como ya decíamos un básico del vestidor, que te salva para cualquier ocasión de uso: mas formal o informal dependiendo de los accesorios o prendas que le sumemos.

La infinidad de looks que podemos armar con ellos es tan extensa como nuestra imaginación.

Chaquetas de cuero

También parte de los básicos del vestidor, porque podemos usarla con absolutamente todo, si tal como lees.

Es ideal para darle un aire mas juvenil a cualquier outfit.

Con vestido de fiesta queda divina, con joggers, con jeans, con zapas o tacos, con botas o lo que se te ocurra.

La chaqueta de cuero es por ejemplo un ítem que tenes que cargar bolso de viaje, ya que te resuelve el abrigo liviano y te viste para cualquier ocasión.

Camisas de cuero

Instaladas entre nosotros hace muchísimos años pero que esta temporada pisan fuerte formando parte de looks monocromáticos o totales de cuero junto a shorts, faldas o pantalones.

El total look de cuero esta temporada es pura tendencia, siendo la camisa una de las protagonistas de ella.

También es super útil como una tercer prenda de un look, por ejemplo encima de una remera de algodón queda buenismo.

Faldas de cuero

La infinidad de modelos y colores que podemos encontrar de ellas es tan amplia como la variedad de faldas que existan: minis, tubo, anchas, plisadas, midis, largas y podríamos seguir y seguir.

Combinalas con remeras, sweaters, camisas o lo que pase por tu cabeza que vas a estar bien y super canchera.

¿Y en los pies? También dejas volar tu imaginación y listo, ya que con tacos, zapas o botas quedan geniales.

Vestidos

Siempre es conveniente tener una prenda comodín en nuestro armario. Y el little black dress o vestido corto negro es un clásico que nunca falla. Que el mismo sea de cuero te da un plus moderno y atractivo, que además te va a servir para usarlo para un look casual o formal, dependiendo de los accesorios que le sumes.

Bermudas de cuero

Han sido grandes protagonistas de esta temporada otoño invierno 2020 y creemos que llegaron para quedarse, ya sea en su formato short con lazo en la cintura o mas tipo culote: largo hasta la rodilla y ancho.

En ambos casos no fallan con botas tipo bucaneras o texanas y con blazer largo a la cadera.

No dudes en incorporar alguna de estas prendas a tus looks para aportarle estilo y tendencia de forma fácil y sencilla. El cuero ayuda a resaltar las otras prendas o a complementarlas para crear un atuendo único.