Su novio desapareció, hizo la denuncia y nunca imaginó lo que iba a encontrar

La popular usuaria de Tik Tok Katherine Verb aprovechó a usar la red social para contar una historia tan increíble que ni ella misma podía creerla. Se trata de la experiencia de la estadounidense con quien fue su novio durante dos años, aunque claramente no era quien decía ser.

Verb relató en un video que conoció a William James Khan a través de una aplicación de citas en 2018, cuando los dos vivían en Honolulu, Hawaii. En ese momento Khan le dijo que no podía verla seguido porque su trabajo le demandaba tiempo, por lo que arreglaron verse una vez por semana en hoteles. A partir de ahí, todo iba bien.

Sin embargo, unas semanas después el hombre le dijo que debía mudarse a Nueva Jersey porque su madre había sido diagnosticada con cáncer y tenía que cuidarla, motivo por el que mantuvieron la relación a distancia por dos años. "Pensé que me iba a casar y a tener sus bebés, pasar el resto de nuestras vidas juntos. Pero luego apareció el Covid y desafortunadamente me dijo que creía haberse contagiado".

Con el COVID-19 aparecieron también las dudas. Un día, después de decirle a Katherine que iba a ir al hospital, no apareció nunca más. Verb contó que dejó de contestar sus mensajes y sus llamadas e incluso, una semana después, atendía directamente el correo de voz.

Comenzó a llamar a hospitales y no hubo rastros. Finalmente decidió denunciar ante la Policía la desaparición y se encontró con lo más inesperado que podía pasar: le dijeron que su novio no existía y nunca existió.

"Así que mi novio no solo me engañó al fingir su muerte, sino que también me mintió durante dos años sobre su verdadera identidad", relató Katherine.

Tras compartir su peculiar y espantosa experiencia en la red social, el video acumuló rápidamente más de 500.000 likes y miles de comentarios, en los que muchos usuarios compartieron sus propias teorías y conclusiones sobre lo que pasó.

Algunos opinaron que el hombre estaba casado "y luego tuvo que trabajar desde casa". Otro usuario comentó: "Probablemente esquivaste a un asesino en serie. ¡Uf, gracias a Dios que desapareció!". Como esas, muchas especulaciones diferentes sin ninguna conclusión. Lo único certero fue que William James Khan no existe y Katherine nunca más volvió a saber nada de este extraño.