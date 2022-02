¿Qué aporte podemos hacer para mitigar el cambio climático?

El cambio climático se puede definir como la variación global del clima en la Tierra. Esta variación se puede deber a causas naturales, pero sobre todo es consecuencia de la acción del hombre.

Los efectos del cambio climático se producen en diversas áreas (temperatura, precipitaciones, nubosidad etc.) y pueden extenderse más o menos a lo largo del tiempo. Actualmente, existe un consenso científico en relación a la idea de que la forma de producción y de consumo de energía que tenemos puede generar importantes consecuencias en la tierra y en el sistema socioeconómico.

"Tenemos que entender que estamos todos metidos en este mismo barco, solos en este universo y no hay otro lugar para escapar", señaló Aníbal Lening, arquitecto y titular de Desarrollo y Sustentabilidad, en diálogo con El Interactivo (lunes a viernes de 13 a 14 por Facebook y YouTube de El Ciudadano).

En ese sentido, sostuvo que "si bien se toman medidas y los Estados se comprometen, es lento el compromiso. Estados más grandes le exigen a países en vías de desarrollo que sean más protectores del medioambiente de lo que fueron ellos mismos. Es un tema que se choca entre la economía y la conservación".

-¿Cómo podemos desde la individualidad o la familia aportar para evitar la crisis climática?

-Los tips están al alcance de cualquiera. Nnosotros cambiamos la forma de lavar los platos en casa, tapás la bacha y vas desde lo más limpio a lo más sucio. Usar menos el auto, caminar más y hacer tuors para optimizar viajes. Comprar ropa reciclada. Muchas acciones. Cuando compramos en el supermercado pensar en todos los plásticos que son de un solo uso y evitarlos, plásticos que son envoltorios y no se pueden recuperar.

-Fijate lo que pasa en Los Esteros del Iberá (Corrientes). Nosotros hicimos un programa en Instagram para generar conciencia, tuvimos la presencia de una ingeniera, que es colega, que se ha dedicado durante mucho tiempo a la Ley de Humedales. Ella explicaba que al reducir el nivel de agua en Los Esteros, se seca el estrato superior y eso con cualquier chispa prende fuego. Pero se incendia en un lugar donde la naturaleza no está preparada.

-Hay polémica por el tema de la minería en Mendoza, sin embargo no tendríamos smartphone sin la minería. ¿Estas grandes actividades qué impacto tienen en la biodiversidad?

-A ver, necesitás de la minería para tener el smartphone, por ejemplo. También se pueden reciclar los smartphones para obtener los metales que tienen dentro, de hecho se hace. Acá no es una cosa o la otra, hay algo peor que es poner de acuerdo situaciones, puntos, posturas. Lo que llega por delante es una sociedad que tiene que sentarse a conversar. No hay forma de decir que prevalece una cosa sobre la otra, exacerbar el proteccionismo y cortar la producción, eso no se puede. Después todos queremos comprar un teléfono.

“Hay una cosa que es transversal que es la eficiencia, que es ahorrar. Ahorrar combustible, emisiones de gases invernadero. Yo me quiero comprar una camisa, hay tres de oferta, pero necesito una y me compro tres. Así es en todo, las cosas no vienen del cielo y que cuando uno las tira no van a un lugar mágico, van acá no más. Entonces entender nuestra posición como consumidores, como electores esto de propiciar a nuestras autoridades que nos den respuestas sobre tal cosa. ¿Cuál va a ser la postura que van a tomar sobre la minería, sobre el tratamiento de efluentes, de los residuos? Involucrarse.