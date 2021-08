Psicología del mal | ¿Cómo identificar personalidades depredadoras?

“Entendí que había una necesidad del abordaje de esta temática” comienza diciendo Diego Cáceres autor del libro Psicología del mal, Licenciado en psicología en la Universidad del Aconcagua, terapeuta diplomado por la Academy of Cognitive Therapy del Estado de Pennsylvania y miembro de la American Psychological Associaton de Estados Unidos.

¿Cómo surge la idea de este libro?

- Por dos grandes motivos. Cuando arrancó unos años atrás todo el movimiento Ni Una Menos crecieron las consultas de mujeres que habían sido víctimas de violencia de género y no teníamos material para trabajar en la sesión de terapia. Por otro lado, la política. Podía observar toda una manipulación a través de estrategias. Si bien, los mensajes tienen sentido y tienen lógica no son verdaderos, sino que nos están manipulando.

¿En el libro habla de personalidades depredadoras, cómo identificamos una?

-He desarrollado todo un sistema nuevo de clasificación, tenemos un problema en la psicología a la hora de catalogar este tipo de personalidades, porque siempre usamos la misma categoría diagnostica que es el psicópata. No es así, los psicópatas son estadísticamente muy pocos. Sin embargo, hay otros subtipos que no rayan la parte delictiva si querés, pero que son tan dañinos como los psicópatas.

"La definición de depredador tiene que ver con el nivel de agresión que tienen, y que necesitan de esto para poder sobrevivir. Hay que saber diferenciar entre personalidades y conductas" dijo el entrevistado.

¿A qué se refiere con sistemas del mal?

-Esa es la segunda parte del libro. Esto lo vemos mucho en la actualidad con las redes sociales, sabemos que hay mucha violencia y una de las cosas que se han descubierto en diferentes estudios es el tema del anonimato. Al ser anónimo uno no se hace cargo de las propias conductas. En los mismos rituales de guerra los propios soldados se pintan la cara para generar esta des-individualización y eso genera mayor violencia.

"Uno de los factores de estos sistemas es el anonimato. Es una de las cosas que deberían trabajar las redes sociales para erradicar o reducir la violencia" comentó Cáceres.

¿Cuánto tiempo de trabajo e investigación le llevo este libro?

-Fueron 5 largos años de investigación, tengo la suerte de ser bilingüe, lo que me permitió acceder a material de muchísimos autores que no llegan a la Argentina.