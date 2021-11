Pocho y Edith: la historia detrás de la foto que conmueve a las redes

Este lunes, en una tarde más de fútbol para los hinchas de Newell´s Old Boys, los fanáticos leprosos se dirigían al Coloso del Parque Marcelo Bielsa para ver a su equipo enfrentarse a Unión de Santa Fe. En su recorrido hacia el estadio, un joven se detuvo ante una imagen que lo sensibilizó y creyó digna de retratar para subir a redes sociales: una pareja de ancianos con camisetas del club rosarino caminaban, a paso lento y con bastón, rumbo a la cancha para presenciar el partido.

Publicado inicialmente en Twitter por el usuario @alvaroreguilon con el título "Que me vengan a hablar de amor", el retrato ganó tal repercusión entre el público futbolero que llegó a la cuenta oficial de Newell´s, la cual reposteó la foto citando a su autor.

Al poco tiempo, entre los cientos de comentarios de aprecio y amor por los ancianos hinchas de Newell´s, fue el nieto de la pareja el que apareció para revelar sus nombres y contar un dato conmovedor sobre su pasión por el fútbol: "Ella está mal de la cintura. Me dijo que no iba a ir para que me quede tranquilo y mirá lo que me vengo a enterar...", comentó para luego dar detalles sobre lo que llevaba su abuelo en el bolso que se ve en la imagen.

"Que les voy a decir? Lo dan todo por NOB (en el bolsito pocho le llevaba un almohadon a Edith para que esté más cómoda)", explicó en el tweet.

Además de la intervención del nieto, muchos hinchas que suelen asistir al estadio rosarino para ver a su equipo comentaron que también se cruzaron con Pocho y Edith en alguna oportunidad: "Los vi salir de la cancha adelante mío la noche del partido con Vélez. Impresionante" relató uno.