Netflix, Disney Plus, Prime Video o Apple TV+: cuál te conviene más y los detalles a saber

La era de las plataformas on demand llegó para quedarse: hablamos del servicio y consumo de series, películas, documentales y TV. La pelea entre algunos de los oferentes de estos contenidos se recrudece porque todos buscan captar más público y ofrecer los “mejores productos audiovisuales”.

En esta nota de El Ciudadano, te proponemos un paneo útil por las características que ofrecen servicios como Netflix, Disney Plus, Apple TV+ y Prime Video, para que vos saques tus propias conclusiones al respecto y conozcas los detalles de la competencia sobre el servicio que has elegido pagar.

Netflix te propone un catálogo de contenido súper amplio y como fue uno de los productos que sirvió como “punta de lanza” en el mercado en este tipo de servicio on demand, también logró mucha masividad en América Latina, por lo que en caso de que estés viendo algunas de las series que ofrece, es probable que muchos amigos o familiares tengan esta plataforma y puedan verla si la recomendás o viceversa. Dato no menor, ya que la mayoría de las personas, gustan de poder compartir opiniones sobre las películas o series con el resto y en ese sentido, el hecho que varios puedan acceder a ella, facilita que esto suceda. No pasa lo mismo con otras plataformas más exclusivas.

Netflix ofrece la habilitación para poder verse en cuatro dispositivos simultáneamente y Ultra HD por $449 argentinos sin los impuestos lo que eleva la cifra, finalmente queda en poco menos de $700 mensuales.

En Netflix, no todas las series y películas están disponibles para descargar.

Disney Plus, pisó fuerte con su debut en Latinoamérica y eso ya se puede ver porque muchos usuarios de las redes sociales, admitieron haberlo contratado y comenzaron a opinar sobre sus contenidos. El boca a boca virtual, fue imponente más allá de los números que puedan emitir de esa empresa.

La plataforma, tiene un único plan con definición Full HD o 4K, y la variante de ver contenidos en hasta cuatro dispositivos al mismo tiempo, además de descargas ilimitadas de toda la biblioteca en hasta diez dispositivos y la opción de crear hasta 7 perfiles. El precio por este combo de alrededor de $385 mensuales.

Disney compró Fox en marzo del 2019 por US$ 71.300 millones.

“El arma” más poderosa que tiene Disney Plus, es que ofrece contenido de Disney (con los clásicos familiares de siempre), Marvel, Pixar, National Geographic y Star Wars. O sea, el público al que apunta, es súper amplio y diverso y más si tenemos en cuenta que Disney lanzará en 2021 su nueva plataforma Star, que estará pensada en un público un poco más adulto que el de Disney Plus, y que contendrá material tanto de Fox, como de ABC, FX, Freeform y Searchlight.

Apple TV+ también tiene su propuesta interesante a tener en cuenta. La diferencia con las anteriores, es que es notablemente más acotada. Sin embargo, la plataforma apuesta porque su fuerte y diferencial, sean sus contenidos 100% originales y que estos no se puedan ver en otro sitio que no sea allí. Además de que al ser nuevos, tampoco se hayan visto antes (no “recicla” clásicos como Disney por ejemplo).

Cada producción lleva el sello o la participación de grandes nombres de la industria del entretenimiento como: desde Steven Spielberg, a J.J. Abrams u Oprah o Chris Evans.

Los musicales y documentales son el fuerte de Apple TV+.

El contenido de Apple TV+ se puede descargar en HD. El precio mensual varía según el plan que se elija pero el base oscila en US$5 mensuales. Además, al comprar un dispositivo Apple, te dan un año gratis de uso de Apple TV, indican desde el sitio oficial.

Prime Video, de Amazon (del multimillonario Jeff Bezos) también desembarcó en América Latina hace poco tiempo y tiene intenciones de “sacudir el mercado”. Un variadísimo contenido y un bajo costo, son los alfiles que acompañan a este servicio. También consta de muchas producciones originales (no tanto como las de Apple TV+).

La intención de Prime Video es de plantarse como fuerte competidor de Netflix y si bien tiene un catálogo variado de series originales, películas, documentales y ciclos infantiles, aún no alcanzan la variedad de su rival.

El precio final es de US$ 2,99 durante los primeros seis meses, luego de US$ 5,99.

Entre las virtudes de este sistema, se encuentra la posibilidad de descargar el contenido. Además, se puede ver desde tres dispositivos simultáneamente.

¿HBO Max?

Sí, para mucho es desconocida hasta el momento, pero hay que decir HBO Max será una futura propuesta más en el servicio audiovisual on demand, en América Latina.

Sus series tienen un prestigio que las precede.

En 2021 estará disponible todo el contenido de Warner Bros, con mejoras en su streaming. HBO GO, ha tenido algunas críticas por tener una interfaz que perecería ser algo anticuada y el precio es un factor también determinante.

Están disponibles películas, series y documentales por un promedio de US$14,99 mensuales.

Conclusión:

El bolsillo es un indicador base a tener en cuenta a la hora de tener que afrontar un gasto mensual, semestral o anual en la contratación de cualquiera de estos servicios.

También todo dependerá del contenido que buscamos y cuánto tiempo tenemos para disfrutarlo, ya que la idea de abonar algo que al final no podemos consumir como nos gustaría también podría ser una señal de que estamos pagando el producto equivocado.

En caso de que se pueda pagar, también es una buena idea, abonar alguno de estos productos, en su plan más base (siempre con la meta de “cuidar el bolsillo”) y sumar otro que por ejemplo tiene contenido más específico (familia, niños, documentales) también en su plan más base. De esa manera “bifurcamos” nuestra posibilidad de acceder a un variado contenido de calidad.

“El usuario es el rey”, todo queda en lo que quiere y puede hacer cada uno. Paradigma con que el comenzó este siglo XXI.