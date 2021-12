Nacho es el primer buceador argentino de aguas abiertas con síndrome de Down

Con 24 años, Ignacio Ponce se convirtió en el primer buceador argentino de aguas abiertas con síndrome de Down. El joven, que practica natación desde 2017 y trabaja como sonidista en el concejo deliberante y en una radio de su ciudad natal General La Madrid, sorprendió a su instructor de buceo con su desempeño en el agua.

"Su desarrollo en este deporte siempre fue de un nivel excepcional, y al verlo tan bien en el agua, charlé con él y le planteé la idea real de ir a bucear al mar", relató a Filo.news Bruno Pellita, quien entrena a Nacho en la escuela bonaerense Nereidas Buceo. "Junto con los padres de Nacho nos pusimos a hacer todos los estudios médicos necesarios para saber si su cuerpo estaba en condiciones de bucear a mayor profundidad que en la pileta, dado que hay un cambio considerable de la presión" agregó el nadador.

Luego de ser autorizado por profesionales médicos, Nacho estaba listo para incursionar en el enorme desafío que implica pasar de nadar en piletas a lanzarse en aguas marinas. Con el apoyo de sus padres Viviana y Gustavo y de sus hermanos Mateo y Lola, el muchacho empezó su entrenamiento para cumplir la meta planteada por su maestro.

"Con Nacho nos conocimos en el natatorio municipal. Mientras yo daba un curso de buceo, él estaba en su clase de natacion y se acercó por abajo del agua en apnea a 'pedirme' respirar abajo del agua con nosotros", relató Bruno, quien acompaña a Nacho desde sus inicios en el deporte que comparte junto a otros alumnos del instituto. "Hoy por hoy es uno más de nuestro grupo de amigos y compartimos asado todos los martes".

Después de prepararse con determinación, Nacho reunió las habilidades y la seguridad para su primer experiencia en agua marina. La sede de su iniciación en buceo de aguas abiertas fue Las Grutas, donde este lunes se sumergió por primera vez.

Pero no sólo fue el joven de 24 años quien adquirió un tremendo aprendizaje y una experiencia inolvidable. "Me enseñó a naturalizar las situaciones dificiles y transformarlas en desafíos", reflexionó Bruno, orgulloso del premio que ambos supieron alcanzar. "Saber que si tenés un sueño, un deseo o un objetivo, siempre podemos encontrar herramientas para cumplirlo. Y sobre todo, me enseñó a enfocar siempre en lo que 'sí podemos hacer' y no en lo que 'no podemos hacer'"..