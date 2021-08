Algunos signos zodiacales aman llamar la atención en cada sitio al que concurren, por eso siempre buscan vestirse de forma llamativa, utilizan perfumes con un aroma potente o recurren a una gran gesticulación a la hora de expresarse para fascinar a los receptores de sus mensajes.

Estos cuatro signos zodiacales, son aquellos que quieren dejar una huella a su paso por cualquier sitio y en esta nota de El Ciudadano, te contamos porqué.

Leo

Leoninos y leoninas se caracterizan por ser líderes y por su intensidad en cada paso que dan en la vida.

Naturalmente las personas que son de este signo, son muy seguros de sí mismos y por eso, es frecuente verlos vestidos de forma despampanante.

Leo no tiene miedo a las críticas y solo pensará en la luz que irradiará “per se”, lo que generalmente hace que este signo zodiacal busque un lugar en el centro de la escena.

Leo ama el dinero y si lo tiene, lo gastará todo para estar radiante con indumentaria de marca y a la moda. Su estilo es naturalmente ostentoso por eso querrán que cuando ellos entran a un lugar todos su vuelquen a verlo/a y queden fascinados.

Aries

Aries siempre está en movimiento buscando marcar la diferencia. Cuando otros están descansando o “tiraron la toalla”, este signo perseverará y se distinguirá por su energía para continuar.

Para Aries, ser modelo pasa por marcar el camino que nadie quiere empezar a transitar, sin embargo ellos/as no dudarán si así lo creen necesario. En ese sentido es que son en primera instancia, un modelo a seguir de campañas, planes o ideas grandilocuentes.

En cuanto a lo estético, Aries, buscará llamar la atención con detalles fuertes que queden marcados a piel, como los tatuajes. Es normal que los nacidos y nacidas, bajo este signo zodiacal lleven debajo de sus ropas, tatuajes imponentes y de gran diseño.

En el verano, cuando “hay que pelar” para meterse a la pileta, serán los primeros en dejar asombrados a todos con sus tatuajes “muy jugados” y en ocasiones, menos frecuentes también impactarán también por su físico, ya que en general Aries, se preocupa mucho por su apariencia, asunto que hará que en general tengan un cuerpo torneado por el gimnasio o actividades deportivas intensas.

Géminis

Los nacidos entre el 21 de mayo al 22 de junio, también son parte de los signos más coquetos del zodíaco e impactarán a todo su entorno con su elegancia para deslizarse por diferentes situaciones en la vida.

Géminis es un seductor/a nato y usarán el movimiento de su cuerpo, tono de voz y humor para seducir a toda persona que tengan delante.

Este signo puede adoptar diversos looks que dejarán sorprendidos a sus semejantes. Son vanidosos como Leo pero de perfil más bajo y especialmente los caracteriza una “falsa humildad” a la hora de recibir elogios.

Géminis siempre estará a la moda e intercambiará con frecuencia diversos estilos, desde lo más clásico a lo más vanguardista además de no tener ningún tipo de prejuicio con el sexo y la ropa, es decir que los varones pueden recurrir al uso frecuente de accesorios que son por antonomasia femeninos (pulseras, aros, collares, ropa ajustada, etc) y adaptarlos a ellos, mientras que las mujeres, no rehuirán tampoco a los sacos con hombreras, borcegos imponentes, sombreros de ala y ¡hasta corbatas o tiradores!; ya que para ellas el límite fashion entre la masculinidad y la feminidad, es difuso.

Escorpio

El verdadero ‘rey de la moda’ es Escorpio.

Este signo zodiacal suele negar todos los estilos existentes y fundar su propio look.

Para que la industria fashion siga en pie, es necesario seguir innovando y para eso deberían trabajar con más escorpianos y escorpianas, que saben lo que es sacar algo “completamente nuevo de la galera”.

Escorpio preferirá que lo critiquen por su apariencia a que le digan que parece uno más. Así como en el plano de las ideas, las personas de este signo anhelan revolucionarlo todo y no temen a ninguna crítica.

Los nacidos/as bajo este signo zodiacal tendrán una especial debilidad por los perfumes fuertes y por la ropa de colores llamativos y claros. En general la sobriedad, la dejarán para un funeral o para ir a trabajar a la oficina pero en “la vida”, unos los podrá distinguir a varios metros de distancia por su llamativo outfit.