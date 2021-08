Algunos de los signos zodiacales luchan consigo mismos día a día, para salir a trabajar porque en realidad, su arquetipo astral hace que sean muy perezosos y todo lo que implique trasladarse y cumplir con obligaciones les cuesta mucho, ¡muchísimo!

Tauro

Tauro se caracteriza por ser un signo zodiacal que rehúye al riesgo y buscan la seguridad en todos sus actos, lo que hace que, en general, las personas nacidas bajo este signo zodiacal den pasos firmes en su vida. Sin embargo, con una lentitud que también les es propia.

La comodidad tiene una estrecha relación con la seguridad y es allí donde los taurinos tienen su “punto débil”.

Todo lo que implique moverse para buscar una mejora o crecimiento será visto de reojo por los nacidos bajo este signo zodiacal, que preferentemente elegirán quedarse quietos.

Evita elegir a las personas de Tauro para que te hagan mandados, ya que los harán a sus tiempos, que seguramente no serán los tuyos, y cuando cumplan su misión, seguramente a ti ¡ya te habrán salido varias canas y arrugas en la cara!

Sagitario

Los sagitarianos son emprendedores por naturaleza y su afán de conquista no tiene rival. Sin embargo, no son perseverantes y no se caracterizan por ser veloces o urgentes.

En términos deportivos, los sagitarianos serían como 'un atleta que tiene habilidad en múltiples disciplinas pero no se sube al podio en ninguna'. Es decir que siempre afrontarán nuevos desafíos por delante, pero no son perseverantes y eso los termina dejando como flojos en muchas ocasiones.

La vagancia de ellos se relaciona con la falta de urgencia que los caracteriza y, como son de tener una visión amplia en todo, suelen no terminar haciendo nada porque se quedan en la 'tormenta de ideas' hasta que deciden dar paso a la acción.

Acuario

Acuario detesta la monotonía y se aburren rápidamente de todo. Si bien es un signo que habitualmente lo veremos muy activo, lo cierto es que sacándolos del ocio y las actividades al aire libre, les cuesta entrar en acción porque reniegan mucho de las acciones cotidianas y repetitivas (pero que son necesarias para la mayoría de las personas).

Los acuarianos tendrán que ser empujados a trabajar en la mayoría de las ocasiones, porque por sí mismos es difícil que tomen la iniciativa.

Si bien cumplen con los resultados que prometen, en el trayecto son, con frecuencia, 'desgastantes' por la mala energía –hay que andarlos empujando- que suelen poner de por medio para cumplir en sus trabajos

“La vida es un carnaval”, frase cabecera de este signo zodiacal que le cuesta horrores afrontar lo monótono, serio y repetitivo. Pero para la joda, ¡son los primeros que tenés llamar!

Piscis

Si hay un signo zodiacal que empieza sus actividades cuando se le da la regalada gana, ese es Piscis.

Los piscianos están como 'suspendidos de la realidad' en muchas ocasiones y de ahí el halo 'místico' que caracteriza a este signo y su especial sensibilidad. Por eso, a la hora de hacer los deberes les costará horrores cumplir con horarios y amoldarse a esquemas de trabajo predeterminados.

La comunicación de este signo es sensible, reservada y no se caracterizan por ser expeditivos, en absoluto.

Piscis siempre estará en espacios de arte y ocio, porque su 'don artístico interno y astral' así se lo demanda. Por eso, hay que saber que intentarán huir cuando los convoquemos al trabajo.