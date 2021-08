El miedo puede salvar nuestras vidas y es una reacción natural de nuestro organismo hacia lo desconocido o ante situaciones abruptas que están fuera de nuestro control.

Tener miedo es normal. Sin embargo, hay algunos signos del zodíaco que experimentan este sentimiento con mucha frecuencia y una intensidad que hace que sus semejantes los tilden de cobardes.

En esta nota de El Ciudadano, vamos a repasar cuáles son los signos más cobardes del horóscopo y los motivos que los llevan a ser de esta manera.

Libra

Los nacidos entre el 24 de septiembre y el 23 de octubre, son uno de los signos más miedosos del horóscopo porque todo el tiempo buscan la conciliación y el equilibrio en sus vidas, por eso los representa el símbolo de la balanza.

Libra, vive con miedo a que las cosas se les “salgan de las manos” o a quedar del “lado del perdedor” y de que se lo asocie con lo que no está bien; es por eso que este signo suele estar a la defensiva y con cobardía en sus acciones, en especial aquellas que requieren una firme postura.

Libra tiende con facilidad a ser dramático y no asumir aquellos errores que le endilgan sus ajenos.

Tauro

Este signo es más bien reservado, reflexivo y estratégico, lo que hace que muchas veces se quede completamente paralizado cuando la situación requiere de acción.

Su cobardía puede pasar por no actuar en el momento preciso pero además, esconder sus sensaciones y no admitir los errores. Si hay algo que caracteriza a Tauro, es que no saben pedir disculpas luego de cometer alguna falta por la que son enteramente responsables.

Tauro siempre se dejará llevar por la comodidad y no pondrá en marcha nada que pueda poner en riesgo sus posesiones.

Piscis

Este signo resulta hipersensible a los cambios o las situaciones desfavorables que trae la vida y que resultan naturales en muchas ocasiones, ya que el “mundo perfecto”, no existe.

Las personas nacidas entre el 20 de febrero y el 21 de marzo, suelen ser las más quejosas y lloronas del zodíaco.

Pueden ser grandes artistas, escritores o poetas porque saben narrar el drama y el sufrimiento como pocos, pero en la existencia se trata de levantarse con energía de “los tropezones” y seguir adelante, algo que a Piscis le cuesta horrores y prefiere siempre quedarse solo y lamentarse.

Este signo suele tener mucho miedo a enamorarse por el simple hecho no poder soportar luego una eventual pérdida o separación.

Virgo

La sabiduría y la meditación tienden a no ser compatibles con la acción, y por eso a Virgo le costará tanto lanzarse cuando debe hacerlo. Este signo, no dará un paso en falso jamás ya que necesitará calcular todos sus movimientos y prever cada posible consecuencia.

A menudo, Virgo es tildado de cobarde por sus pares del zodíaco porque temen arrojar un dato que no resulta exacto o se ven involucrados en situaciones donde si ellos no tienen el pleno control, prefieren no participar.

Incluso pueden evitar sitios donde hay personas que pueden saber más que ellos en tal o cuál materia porque ¡no soportan que alguien sepa más!