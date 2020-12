La era de la lógica y la mecanización llegó para quedarse y no significa que las emociones quedarán enterradas sino que quienes tengan mayores facilidades para “escuchar su cerebro en vez de a su corazón”, podrían insertarse mejor en el mundo tecnológico que se viene. Tranquilos, no significa que hay que ser “robotitos”, solo resaltar los beneficios que tiene saber guiarse por la razón.

Hay algunos signos zodiacales que están mayormente predispuestos a dejarse llevar por sus pensamientos. Todo lo razonan, con mayor o menor flexibilidad pero buscarán metas realizables y no que “el viento se lleve las palabras”.

Tauro

A Tauro no le gustan las situaciones que implican riesgos por lo que no dará pasos en falso en su vida sin no pensar las cosas, al menos dos veces.

Si buscás a alguien impulsivo, descartá a los nacidos bajo este signo porque siempre priorizarán el orden y la seguridad.

La ambición que caracteriza a los y las de Tauro, hace que busquen seguir un minucioso plan para así cumplir sus metas.

Tauro prefiere acumular, el confort y apostar siempre por su bienestar. Sin un plan adecuado es imposible lograr tales objetivos por lo recurren mucho a la lógica.

En el amor, pueden resultar posesivos. Para camuflar su demanda atencional y de compañía, se las ingeniarán para congeniar planes que los aten a sus parejas y que estas puedan disfrutar.

Capricornio

Capricornio tiene una voluntad envidiable y cuando algo se le pone en mente, no hay quien se lo saque. Irá por ello hasta que se realice.

Este signo sabe de sacrificios. Dejará de lado planes que lo beneficiarían en el corto plazo siempre que vea que ganará a largo plazo, lo que también lo hace uno de los signos más pensantes del Zodíaco. Jamás se impulsará sin tener todo calculado.

Los placeres efímeros y por lo que otros signos se dejan atrapar o hasta los convierten en el fin de sus vidas; Capricornio los mira sin caer en la “trampa fácil”. Nada que cueste llega de manera sencilla saben ellos y por eso detrás, siempre habrá una “hoja de ruta” que buscarán seguir sin apartarse.

Las personas nacidas bajo este signo, son muy independientes y ambiciosas. No se dejan doblegar fácil por nadie e intentan conseguir sus metas a como dé lugar. Son extremadamente firmes con sus pensamientos y acciones, por lo que no es usual que titubeen.

Su terquedad en el amor, es algo que sus parejas deberán aprender a tolerar si es que quieren estar junto a ellos por un largo tiempo.

Virgo

El sentido práctico que tiene Virgo puede dejar aterrorizadas a las personas de signos zodiacales sensibles, como Piscis.

“El fin justifica los medios”, puede aplicarse a la filosofía que maneja Virgo, gobernado por la lógica y los pensamientos.

¿Buscás un abrazo?, difícilmente lo consigas con alguien de este signo. Pero antes de dártelo, Virgo pensará: en qué contexto está ocurriendo, quien está mirando y cómo conviene poner los brazos para que el abrazo sea más abarcativo.

Virgo es un “felino” suelto en la ciudad, se mueve con cautela, intenta no llamar la atención y todo lo piensa múltiples veces antes de “saltar al ataque”.

Su perfeccionismo hace que siempre tengan un esquema mental de las cosas y después intentarán modelar la realidad de la forma más parecida a eso.

¡Ahí va la pelota Virgo, atajala! No. Este signo no es apto para las reacciones espontáneas; se siente mucho mejor delante de un tablero de ajedrez que en una cancha de fútbol.

Géminis

A diferencia de los otros signos que nombramos más arriba, las personas de Géminis “piensan por deporte”, es decir que muchas veces no logran concretar sus planes pero si nos basamos solo en estos para opinar, diríamos, ¡WOW! El nivel de “enrosque” que tienen las personas nacidas bajo este signo, es asombroso.

La multiplicidad y el lado polifacético de Géminis, los hace muy complejos y pensantes, ya que siempre tienen en cuenta “los dos lados de la moneda”.

Las personas de Géminis, se dejan llevar por sus emociones pero a la vez, son adictos a los datos y la información. Podrán ser volátiles pero jamás admitirán que son incultos.

Maquinan y maquinan, construyen castillos en el aire con sus mentes lo que hace que si se rodean de amigos o están en pareja con alguien que sea pragmático, la unión se vuelva muy poderosa y puedan surgir grandes iniciativas o momentos.

Géminis te mira y te “escanea” para saber “cómo viene la mano”: si hay que estar serio, simpático, sagaz o relajado, ellos se amoldarán a vos y no podrás evitarlo. Su mente no para ni cuando les toca dormir.