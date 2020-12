El eclipse de Sol fue un fenómeno astronómico impresionante que sin dudas en el plano astrológico cambió muchas energías en lo que respecta a los signos del Zodíaco.

En esta nota de El Ciudadano vamos a repasar cuales son aquellos signos a los que el “show celeste” afectó de forma negativa.

Sagitario

El eclipse total de Sol en Sagitario, hizo que todas las personas nacidas bajo este signo zodiacal puedan experimentar cansancio y fatiga intensa. Es probable que así se sientan a lo largo de algunos días.

La clave para Sagitario:

Los sagitarianos y sagitarianas deberían posponer sus metas u objetivos de corto plazo e intentar disfrutar del presente, sin querer dar un paso más allá. Es momento de descansar física e intelectualmente. Hay que guardar energías para más adelante donde serán bien aprovechadas.

Piscis

Las personas que son de Piscis, podrían notar transcurrido este eclipse, y a lo largo de lo que queda de la semana, un aumento de la sensibilidad. Dado que ya son muy intensos en este sentido, podrían acabar siendo hipersensibles; dificultándose entonces su relación con el entorno.

La clave para Piscis

Trabajar para conservar la paciencia los ayudará a permanecer más estables. Todo puede parecer muy duro en este tiempo para las personas nacidas bajo este signo que necesitan y buscarán estar cerca de aquellos quienes les transmitan tranquilidad y paz.

Géminis

Los geminianos y geminianas puede experimentar en este tiempo de cambio fuerte de las energías por el eclipse de Sol, que sus acciones no se terminan concretando como ellos o ellas quisieron. Desde el discurso plantearán una cosa pero en la realidad se encontrarán con otra, lo que puede acarrear algunas frustraciones.

La clave para Géminis

Hay que invertir toda la capacidad en ser lo más concreto y claro posible Géminis. En los días venideros tu oratoria no relucirá como acostumbra habitualmente, sino que tu misión debe abocarse a la parte más funcional de la comunicación. Más acciones y menos palabras.

Virgo

La inestabilidad es algo que atormenta muchísimo a las personas nacidas bajo este signo que con el eclipse solar, podrían experimentar cambios que los alejan de su centro y ponen en “jaque” sus ideas y acciones, esas que creían firmes a inamovibles. La turbulencia energética es un duro escollo para las personas de que son de Virgo y que aman el orden y la estabilidad.

La clave para Virgo

Hay que aprender a dejar ir Virgo. Coquetear con una idea, no hace que la tengas que cumplir asique no sientas remordimiento. Hay que probar con “ir y venir”, no es lo tuyo lo sabemos pero esa actitud te dejará mucho mejor predispuesto/a para el momento que estás transitando.