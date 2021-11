Los cambios de estructura en la sociedad han dejado atrás los prejuicios por la imagen de los cuerpos y cada vez son más las personas que intentan derribar los mitos en torno a la 'perfección'.

A fines del siglo XX y principios del XXI, las modas provocaban que hombres, pero en especial mujeres, tuvieran que seguir un 'ideal' perfecto, el cual era impuesto y, por el que muchas, se desvivían por cumplir.

En la actualidad, si bien los 'estereotipos' siguen estando presente hay una cambio de mentalidad que deja a la libertad como opción y rompe con esa visión, dando la posibilidad de que todos los cuerpos sean respetados.

En el programa El Interactivo -que se emite por Facebook y YouTube de El Ciudadano de lunes a viernes a las 13- la referente de "Mujeres que no fueron tapa", Lala Pasquinelli, quien difunde una campaña para llenar las redes de panzas "reales" en el verano hizo referencia a la mirada que existe actualmente sobre el cuerpo humano.

“Hablamos todo el tiempo de los cuerpos desde una mirada profundamente cruel y crítica”

Con esta oración, la especialista expresó su reflexión sobre lo que sucede todavía en redes sociales y en algunos lugares, por lo que consideró lanzar una campaña colectiva para erradicar dichas ofensas y permitir que cada persona se sienta plena con su físico.

“Es un proyecto colectivo, donde intentamos mostrar la manera en que la cultura masiva construye y reproduce estereotipos de género especialmente los que tienen que ver con la feminidad", manifestó.

Así, explicó que desde muchos puntos se construye este falso ideal: “Podemos mostrar cómo en formas sutiles la música, el cine, la publicidad van construyendo mensajes y sentidos que nos dicen qué es ser mujeres en este tiempo, lo que nos define un rol en la sociedad".

Al respecto, agregó que además se establecen "las formas de lo que podemos hacer si somos mujeres y qué cosas tenemos vedadas, qué conversaciones, qué gestos, qué hábitos, todo eso modela la cultura".

En este sentido, la entrevistada expuso que desde pequeñas "estamos educadas hasta que nos morimos". Así, en la vida, si sos mujer "tenés que cumplir con ser agradable a la vista" y esto "significa encajar en este ideal de belleza de blanquitud, delgadez o extrema delgadez, juventud, gestualidad sexualizada".

Pero, lo más drástico según Pasquinelli es que "si no encajás ahí, no sos una buena mujer o no sos lo suficiente femenina y tiene incidencia en lo que se espera de vos y en el lugar en que vas a ser ubicada".

¿De qué se trata la campaña?

La invitación es para todas las mujeres que se animen: "Hermana soltá la panza", está destinada a mujeres. Ocurre que, en el caso de los hombres, si bien la entrevistada reconoció que existen "ideales", aclaró que "si vos no encajás en ese modelo, eso no te convierte en menos varón, no te hace menos masculino".

En cambio, en la femineidad "si vos no cumplís con eso, sí te hace menos mujer, te degrada y resta ubicación en estos niveles de la feminidad. Creo que la conversación, la forma en que nos preguntamos y nos tratamos como personas en virtud de estos discursos que nos cosifican es para todos, todas y todes".

Por eso, desde su espacio, Pasquinelli intenta que la sociedad vea los cuerpos desde otro lugar, y que las mujeres, sin importar su edad, dejen ir esa idea vinculada a que "si tengo o no panza, si tengo o no tengo estrías", pueden ser más o menos suficientes.