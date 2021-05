La sequedad vaginal y la edad: soluciones para combatirla

Existen ciertos temas asociados a la sexualidad que todavía no suelen ser tan conocidos, a pesar de ello, hoy venimos a hablar de una problemática que atraviesan miles de mujeres en el mundo, y que poco se visualiza: la sequedad vaginal.

A lo largo de la vida, las mujeres de todas las edades deben tener presente el cuidado de las partes íntimas, y en este sentido, también debemos comprender y considerar, que a pesar de los años, todas tienen el derecho de disfrutar una vida sexual plena y activa.

Entonces nos preguntamos ¿Qué es la sequedad vaginal y cuáles son los signos de alarma de esta afectación?

“Podemos decir que la mucosa vaginal, como toda mucosa, tiene glándulas que la mantienen húmeda, esta humedad en conjunto con el flujo, da lugar a la lubricación”, expresó Dana Terranova, médica de la UNCUYO, especialista en Sexología Clínica.

A partir de esta explicación podemos saber que es un proceso natural fisiológico y que hay factores que pueden inhibirla. ¿Por qué? Porque esa lubricación depende de la cantidad de estrógenos que tenga nuestro cuerpo en los diferentes momentos de nuestra vida.

“La mujer puede darse cuenta, cuando en el día a día siente ardor vaginal, ardor al orinar, picor, irritación, escozor o visualiza infecciones vaginales con más frecuencia de lo normal y candidiasis”, sostuvo Terranova y agregó que el síntoma más frecuente es “cuando al momento de tener relaciones sexuales siente dolor, tanto dolor, que se hace imposible el coito”.

Asimismo, podemos asociar la lubricación vaginal como sinónimo de buen estado de salud y cuidado. Por eso, hay que tener en cuenta cómo podemos evitarla y combatirla, ya que además “juega un rol preponderante a la hora de tener relaciones sexuales, permitiendo que la penetración sea fácil e indolora”.

Es importante aclarar, que al momento de tener actividad sexual una nunca debería tener dolor. Es decir, que “si hay sequedad vaginal, hay que tratar la causa, pero antes, tenemos que tener un lubricante”, para evitar pasar por relaciones sexuales dolorosas que puede causar, a futuro, un problema mayor y profundo a nivel sexual.

¿Influye la edad o sólo es un mito?

La especialista manifestó que “la edad es lo más importante” porque en la mayoría de los casos se empieza a percibir esta dificultad, dolor, o sequedad vaginal, luego de la post-menopausia.

Es importante conocer que “las glándulas son hormono- dependientes, y al disminuir la carga hormonal en la menopausia- principalmente los estrógenos- no solo aumenta la sequedad vaginal, sino que todo el tejido vaginal, se vuelve más fino, pierde los pliegues, se vuelve menos elástico y aparecen dificultades de todo tipo para tener relaciones sexuales”.

En tanto, la especialista aclaró que “actualmente una persona joven, también puede sufrirla, pero es más extraño”.

¿Cuáles son las causas que pueden provocar la sequedad vaginal?:

• El embarazo y la época de lactancia.

• Las mujeres que presentan candidiasis o las vaginitis en repetición.

• Algunas pastillas anticonceptivas orales.

• El alcohol y el tabaco en exceso.

• El estrés.

• La higiene excesiva.

• Personas que han pasado por tratamientos de quimioterapia o radiación.

Reafirmando la idea de no tener miedo a explorarnos, se aconseja la práctica de la estimulación sexual, es decir, debemos tocarnos y conocernos, para saber cuándo en realidad es sequedad vaginal y cuándo no. “Hay mujeres que llegan al consultorio diciendo que tienen dolor al momento de tener relaciones sexuales, y lo asocian a la sequedad vaginal, pero en realidad lo que está pasando es que no tienen una excitación adecuada”.

Ante esta situación intentemos comunicarle a nuestra pareja que penetre, pero luego de que hayamos llegado al punto de excitación máximo, en donde la lubricación es adecuada, ya que muchas veces el varón está estimulando menos tiempo de lo que necesitamos.

Tres herramientas para tratarla:

*La terapia lubricante manual: se utiliza antes del coito, es la más fácil y accesible. Son geles íntimos y los aceites a base de agua son mejores, porque duran más en la pared vaginal. Las cremas, lociones, o los aceites, pueden servir como lubricante vaginal.

*Terapia local y específica: ésta opción es hormonal, consta de un tratamiento para la sequedad a largo plazo y no se utiliza en el momento, sino que se coloca diariamente. Son óvulos específicos con estrógeno, que generan un reacondicionamiento vaginal a largo plazo y es lo que se usa para las mujeres pre-menopáusicas.

*Láser con dióxido de carbono: es uno de los más nuevos y genera una reconstitución general de la mucosa vaginal.

Consejos para prevenirla:

Uno de los puntos fundamentales para evitar padecer sequedad vaginal tiene que ver con nuestro estilo de vida, poder tener una vida sana y una alimentación equilibrada rica en vitaminas A, B y E, que son fundamentales para “tener más resistencia al estrés y que no disminuya tanto el cortisol en nuestro cuerpo”.

También podemos prevenir la aparición de ese problema “bebiendo agua suficiente a lo largo del día para promover la hidratación”.

“El estrés tiene muchas consecuencias y miles de efectos, entonces el mejor consejo es “poder realizar una actividad física que nos permita liberar ese estrés, y permitir que las hormonas estén estables”, concluyó Terranova.

Y concluyo: “Simplemente con tener una calidad de vida sana y tener un gel a mano, o lubricantes, ya tenés un tratamiento en casa”.

Dana Terranova es médica clínica egresada de la UNCUYO, especialista en sexología clínica.

IG/TWITTER: @sexologoamendoza