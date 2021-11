La Psoriasis, una enfermedad ´vergonzosa´ ¿de qué se trata?

La importancia de una piel saludable, es en todo momento un factor indispensable para nuestro bienestar. No solo con la llegada de las altas temperaturas debemos prestarle atención al órgano más extenso de nuestro cuerpo, sino también en los pequeños detalles para evitar todo tipo de enfermedades.

En los últimos años empezó a visibilizarse con más frecuencia el problema de la psoriasis, un tipo de afección que padecen miles de personas en el mundo. Muchas de ellas, comenzaron a mostrar de qué se trata, para poder dejar atrás cualquier tipo de prejuicio en torno a la estética de la piel y así, poder tratar una problemática que no tiene cura.

Así en el programa El Interactivo -que se emite por Facebook y YouTube de El Ciudadano de lunes a viernes a las 13- hablamos con la jefa del servicio de Dermatología del hospital Lagomaggiore, Leticia Tenerini, y pudimos entender de qué se trata esta enfermedad.

"Es una enfermedad que llamamos inflamatoria crónica, provoca inflamación en el ámbito de la piel, como también en otros órganos y está provocada por una alteración de la regulación del sistema inmune"

En este sentido la especialista explicó que esta "alteración, permite que haya más sustancias dando vueltas en el organismo, que son las que provocan la inflación de manera exagerada, generando la descamación que vemos tan molesta y estigmatizante".

Posibles causas

De acuerdo con el origen de la misma, por lo general "hay un factor genético de base" sostuvo Tenerini y agregó: "Puede aparecer con mayor carga genética a una edad más temprana, como es la infancia, pero lo más frecuente es entre los 20 y 40 años. A partir de ahí puede aparecer en cualquier momento".

Características

Se trata de una enfermedad crónica que "no tiene cura, pero si puede tratarse". Asimismo, dentro de la misma hay "etapas" en donde entre brote y brote pueden tener un período libre de enfermedad de meses. Esto depende de que el paciente realice y respete el tratamiento, ya que si "abandona, puede empeorar la enfermedad", manifestó la entrevistada recordando que el alcohol y el cigarrillo también pueden incidir en el buen curso de la misma.

La psoriasis "no solo afecta a la piel", sino que también "puede estar afectando órganos internos y agravar la enfermedad basal cuando el paciente tiene el brote de psoriasis y recurre a tratamientos que no son adecuados", expuso.

Sobre si es recomendable que las personas que padecen se pongan bajo el sol, indicó: "La psoriasis puede empeorar por factores desencadenantes, la fototerapia es recomendable para los casos más severos o moderados. El hecho de quemarse sería como algo traumático. Tomar sol en forma moderada, en horarios permitidos, incluso hacer fototerapia es indicación médica para la psoriasis. Pero quemarse o que aparezcan eritemas, quemaduras importantes"

A pesar de estas características, se aclaró que no es un trastorno autoinmune: "Es una enfermedad inflamatoria crónica, pero de ninguna manera la persona que tiene psoriasis tiene bajas defensas y no tiene anticuerpos contra la psoriasis -a diferencia del lupus- no existe dosaje de anticuerpos contra algún tejido".