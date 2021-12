La revisión de un viejo álbum familiar llevó a Paula (@paugeraldine) a compartir una inquietante historia sobre sus padres en Twitter y generó reacciones de todo tipo entre sus seguidores. Es que según relató, la historia de amor entre sus padres Luis y Elba atravesó varias complicaciones que ella fue descubriendo con el tiempo hasta volver a encontrarse con una foto que lo dice todo.

"Mi mamá se casó así de enamorada, mi papá del brazo de su amante...", revela la hija del matrimonio que se puede ver en la foto junto a esta mujer, la cual al parecer era una "tercera en discordia".

Consultada al respecto por Infobae, la usuaria de Twitter contó que quien quedó registrada en la foto del casamiento tomando el brazo izquierdo de su padre era en ese entonces la novia de su tío, es decir, cuñada de Luis. "Todavía no entiendo por qué mi mamá nunca rompió esa foto y me la regaló", se sorprendió Paula compadeciéndose por Elba, cuyo enamoramiento se puede ver en la mirada que le dedicaba a su marido cuando el fotógrafo disparó la cámara hace 52 años.

"Esa mujer era la novia del momento de mi tío. Nunca llegó a ser alguien importante. Ni en la vida de mi tío ni en la de mi papá, pero salieron durante un año y medio. Pero ella no fue la única. Mi papá le fue infiel a mi mamá toda la vida", relató la mujer de 47 años que vive en Buenos Aires, quien agregó que en ese momento sus padres vivían en Parque Avellaneda y mantenían una relación fluida con la mujer de la foto. De hecho, el vínculo de la pareja con ella continuó incluso cuando se separó del hermano de Luis, según rememora Paula.

La tercera hija de Elba y Luis, que al momento del casamiento tenía apenas 5 años, señaló que su madre pasó mucho tiempo aguantando las infidelidades de su marido: "Mi mamá supo de muchas infidelidades pero nunca sospechó de ella. Es más, se enteró porque fue la propia mujer quien le blanqueó que habían tenido un romance" explicó. "Lo hizo cuando se separó de mi tío, cuatro años después de la boda. Le pidió disculpas y como ella era tan buena la perdonó. Y a mi papá también".

Los padres de Paula mantuvieron su relación hasta diez años después de esa boda. Durante ese tiempo, la que se encargaba de mantener la casa y sostener el proyecto familiar era su madre, dado que Luis no conseguía estabilidad en su oficio como maestro mayor de obra. "La que siempre laburaba y paraba la olla era mi mamá. Tuvo una heladería, un kiosco, limpió casas, trabajó como niñera, cuidó ancianos... hizo de todo", recordó la menor de la familia.

El romance que mantuvo con su cuñada fue uno de los tantos que Luis mantuvo en paralelo de su vida como padre de familia; de hecho, él mismo le admitió a Elba que en ese entonces tenía una segunda amante que, según asegura Paula, sigue viendo al día de hoy, a sus 83 años.

La mujer recuerda episodios de su niñez en que el libertinaje de su padre ya traía problemas para la familia. Uno de estos sucedió cuando ella tenía 8 años y la familia debió a mudarse a Chubut. Otro fue en 1978, cuando el hombre inició un romance con una mujer chilena en la Patagonia y su esposa fue a buscarlo junto a sus tres hijos.

"Me acuerdo como si fuese hoy que mi vieja fue a buscar a mi papá hasta la casa de una mujer chilena, que sabía perfectamente que andaba con él. Mis hermanos y yo la acompañamos. Nos llevó de la mano. Y cuando se abrió la puerta salió mi papá con la misma cara que se lo ve en la foto del casamiento y le dijo; ‘Nena no me hagas quilombo, vamos para casa’. Y así fue, nos fuimos todos sin decir una sola palabra", contó Paula.

Después de una seguidilla de episodios de este tipo, Elba y Luis se separaron por decisión de la mujer ya harta de las infidelidades de su marido, cuando Paula tenía 15 años. Actualmente, Luis vive con su hijo mayor en una casa que Elba había comprado con su última pareja y tiene muy poca relación con sus hijos.