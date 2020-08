La diferencia entre lo que sentimos y mostramos en las redes sociales

Las redes sociales nos igualan a la hora de compartir contenido. A cambio, tenemos que soportar una presión invisible para que este sea novedoso y de interés. Paralelamente a esto, nuestra motivación por agradar hace que evitemos mostrar nuestro lado menos amable o aburrido. Así, por un lado, tenemos a un público imaginario al que queremos agradar y por otro una realidad que necesita ser fabricada.

Esto tendría que hacer que nos preguntásemos… ¿de qué forma esto nos invita a inventar una realidad virtual? ¿En qué medida puede afectarnos la diferencia de valencia afectiva entre lo que sentimos y mostramos?

Un peligro real

En el mundo de hoy, muchos de nosotros confiamos en plataformas de redes sociales como Facebook, Twitter, Snapchat, YouTube, Instagram o Tik Tok para conectarnos. Si bien cada una tiene sus beneficios, es importante recordar que las redes sociales nunca pueden ser un reemplazo para la conexión humana del mundo real.

Se requiere contacto en persona para desencadenar las hormonas que alivian el estrés y te hacen sentir más feliz, más saludable y más positivo. Pasar demasiado tiempo interactuando con las redes sociales puede exacerbar problemas de salud mental, como la ansiedad y la depresión.

Las redes sociales pueden promover experiencias negativas como:

Insuficiencia sobre tu vida o apariencia : incluso si sabes que las imágenes que estás viendo en las redes sociales están manipuladas, pueden hacerte sentir inseguro.

: incluso si sabes que las imágenes que estás viendo en las redes sociales están manipuladas, pueden hacerte sentir inseguro. Miedo a perderse (FOMO): si bien FOMO ha existido durante mucho más tiempo que las redes sociales, los sitios como Facebook e Instagram parecen exacerbar los sentimientos de que otros se divierten más o viven mejor que tú. La idea de que te estás perdiendo ciertas cosas puede afectar tu autoestima, provocar ansiedad y aumentar aún más el uso de las redes sociales.

(FOMO): si bien FOMO ha existido durante mucho más tiempo que las redes sociales, los sitios como Facebook e Instagram parecen exacerbar los sentimientos de que otros se divierten más o viven mejor que tú. La idea de que te estás perdiendo ciertas cosas puede afectar tu autoestima, provocar ansiedad y aumentar aún más el uso de las redes sociales. El aislamiento : un estudio en la Universidad de Pensilvania descubrió que el uso elevado de Facebook, Snapchat e Instagram aumenta los sentimientos de soledad. Por el contrario, el estudio descubrió que reducir su uso puede hacernos sentir menos solos y aislados, mejorando la sensación de bienestar general.

: un estudio en la Universidad de Pensilvania descubrió que el uso elevado de Facebook, Snapchat e Instagram aumenta los sentimientos de soledad. Por el contrario, el estudio descubrió que reducir su uso puede hacernos sentir menos solos y aislados, mejorando la sensación de bienestar general. Depresión y ansiedad : disfrutamos del contacto cara a cara. Nada reduce el estrés y mejora nuestro estado de ánimo que el contacto cara a cara con alguien que se preocupa por nosotros.

: disfrutamos del contacto cara a cara. Nada reduce el estrés y mejora nuestro estado de ánimo que el contacto cara a cara con alguien que se preocupa por nosotros. Ciberbullying : alrededor del 10% de los adolescentes informan haber sido intimidados en las redes sociales y muchos otros usuarios están sujetos a comentarios ofensivos.

: alrededor del 10% de los adolescentes informan haber sido intimidados en las redes sociales y muchos otros usuarios están sujetos a comentarios ofensivos. Autoabsorción: compartir selfies o pensamientos íntimos en las redes sociales puede crear un egocentrismo poco saludable y distanciarte de las conexiones de la vida real.

Puede causarnos ansiedad

El uso de las redes sociales puede ser problemático cuando este está asociado directamente con la disminución de la calidad o frecuencia de las interacciones cara a cara, te distrae del trabajo o hace que sientas tristeza o envidia. Del mismo modo, si usas las redes sociales para hacer que otros estén celosos o molestos, quizás sea hora de reconsiderar tus prácticas en ellas.

Uno de los factores más preocupantes no es la frecuencia con la que publicamos contenido, sino la honestidad con la que compartimos contenido. Porque sí, publicar contenido en el que parecemos felices mientras nos sentimos tristes puede elevar nuestra sensación de ansiedad.

¿Obligados a publicar en redes sociales?

La mayor parte de nosotros contamos con una pequeña audiencia fiel en nuestras redes sociales. Seguramente, no llegue al 10% la cantidad de personas que tenemos agregadas con las que habitualmente tenemos un trato más íntimo. Además, las redes sociales no suelen proporcionarnos sustento o dinero si no somos ‘influencers’. No les debemos demasiado.

Como mucho, tendremos la satisfacción de poder compartir información y contenido sobre algunos temas. En muchas ocasiones, el impacto que tenga nuestro contenido en las redes sociales dependerá más de la actitud de nuestros amigos o seguidores hacia nosotros que del propio mensaje o su forma de exponerlo.

En definitiva, las redes sociales son un escaparate para ‘lucir’ nuestra mejor cara profesional o personal. Sin embargo, rara vez son fuente de bienestar a largo plazo. Además, en ocasiones podemos sentir la presión de tener que publicar algún contenido, como si hubiera un ser invisible al que tuviéramos que alimentar.