La imagen de una bikini infantil con relleno generó gran impacto en la red social Twitter.

El suceso tiene como protagonista a la madre de una pequeña que subió una imagen a las redes sociales y alertó sobre el estilo de trajes de baño que están vendiendo en comercios españoles (ante el inicio del verano en Europa).

La usuaria que se hizo viral con su reclamo, evidencia que hay mallas infantiles que tienen tops con relleno, cuando las pequeñas que deberían usar esa talla ni siquiera han empezado a desarrollarse. Esto derivó en mucha polémica entre los diversos usuarios que vieron la foto en Twitter.

El problema de fondo radica en que se produce de esta forma una hipersexualización de las niñas a una edad tan temprana, no solo atenta contra su infancia sino que también las puede convertir en víctimas de abusos por parte de adultos.

“Le han regalado este top a mi hija. Talla 5-6 .Si , estáis viendo bien , tiene relleno”, tuiteó la madre de la pequeña en red social del pajarito azul junto a la imagen que se hizo viral.

La mujer no dijo cuál es la empresa que fabrica estos bikinis infantiles con relleno pero dejó en claro que la persona que le regaló el conjunto de baño, no sabía que venía con ese estilo porque lo compró de forma online. La mujer optó por retirar las almohadillas de la bikini para que la use su hija.

Algunos de los comentarios más destacados que surgieron a raíz de la polémica publicación, fueron:

Cansado de ver cómo es la ropa de niñas, en como cosifican a la mujer ya desde tan pequeñas. Dejad que las niñas sean niñas.

Esto es increíble, es nivel pedófilo ya esto. Sexualizar a los menores así me parece increíble.

Con esa edad lo normal sería que no llevara la parte de arriba, es una niña y no tiene pecho aún, ¿qué es lo que se tiene que tapar? Con esa edad tienen que ser niñas, no disfrazarse de mujeres.

La hipersexualizacion de la moda… sociedad triste vacía y desvirtuada donde cada día elimina Antes a las niñas para convertirlas en “mujeres”