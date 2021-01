La llegada del 2021 pondrá “contra las cuerdas” a las personas que son de los signos zodiacales que se identifican con el elemento ‘Tierra’. En esta nota de El Ciudadano, te vamos a explicar cuáles son, cómo y por qué son ellos los que tendrán arduo desafío de cambiar su visión para sacar el mejor provecho de todas las acciones que realicen en su vida.

Lo primero que hay que tener en cuenta es que el 2021, será un año signado por la conjunción de Júpiter y Saturno en el signo de Acuario.

Diversos astrólogos concuerdan en que este año tendrá como protagonista a un gran evento cósmico que forma parte de una cadena de conjunciones que se producen cada 220 años en el mismo elemento. En este caso, como se da en un signo de aire (Acuario), el desafío pasará por la desmaterialización. El eje estará puesto en las relaciones, comunicaciones y redes entre los individuos. El traspaso de poder o de visión implica un corrimiento de la mirada y filosofía occidental hacia la oriental.

Tauro

Todas aquellas personas nacidas bajo este signo zodiacal que comprende al periodo de tiempo que va desde el 21 de abril al 21 de mayo, se verán fuertemente afectadas por el cambio de paradigma desde el elemento Tierra que caracteriza a los taurinos, hacia el elemento aire.

Atención taurinos y taurinas, llegó el momento de tomar riesgos. Sabemos que no es lo que más les agrada pero deberán animarse a soltar, emprender, a dar sin calcular tanto.

La nueva era de las comunicaciones les exigirá no solo que sean mucho más “dados” con el prójimo sino que también los vínculos y las relaciones se produzcan con mayor celeridad. No todos van a seguir soportando que les respondas los mansajes de whatsapp varias horas después desde que te los enviaron Tauro.

El confort que tanto te agrada en tu vida y que buscas en todo lo que te rodea, se simplificará. No habrá lugar este año para pedidos “barrocos” y retoques abigarrados, por lo que deberás intentar entender que el minimalismo llegó para quedarse. No recargues, simplifica.

El eje de la acumulación de dinero o elementos materiales, debe girar este año para que puedas encontrar armonía en tu entorno, hacia la acumulación de experiencia y conocimiento. No será fácil al principio, ya que podrías sentir que entre tus manos las “cosas” se escurren como arena pero a la larga entenderás el concepto que sí te ayudará a vivir más desprendido y relajado/a.

Avaricia será más nunca una mala palabra en este 2021, asique procura que tus semejantes no la usen contra ti porque no te dará buena imagen y eso puede afectar tus relaciones y trabajo.

Finalmente Tauro, tendrás que luchar contra lo más íntimo de tu fibra del corazón: los celos y la sensación de posesión de la pareja. Este 2021, deberá ser el año en el que termines de comprender que nada te pertenece realmente y que cada existencia es completamente independiente. Dejalo/a Tauro, esa/s persona/as volverán hacia ti, sí realmente son importantes en tu vida.

Virgo

Virgo, que atañe a todas las personas nacidas entre el 24 de agosto y el 23 de septiembre y también es otro de los signos implicados en el fuerte cambio de paradigma astral.

La profundidad de tus vínculos se verá sacudida en este 2021 Virgo, ya que deberás aprender a lidiar con acontecimientos y personas superficiales que no necesariamente buscan hacerte daño, no lo veas de esa manera. Solo ten presente que hay un mundo en el que las cosas se hacen de forma mecanizada, sin tanta implicancia y sobre todo de forma veloz. Tus tiempos y metodologías deberán revisarse si no quieres llegar tarde a todos lados y sobre todo si no quieres dejar una imagen de fanático/a obsesivo /a. Rélax, Virgo, rélax.

Sabemos que por dentro cuando actúas, te dices a ti mismo, “hice lo mejor que se podía hacer” pero queridos virgianos y virgianas, tienen que contemplar que en el mundo de hoy, la mejor opción no es la que ustedes contemplan, salvo para algún caso personalísimo sino la que se decide en conjunto. No teman en delegar y en confiar en los demás. Será vital aprender a escuchar al otro en este año Virgo.

Si bien la era tecnológica en la que estamos, se alimenta de puntualidad y exactitud, dos características que amas Virgo, tendrás que procurar mantener a estas, solo en tu trabajo pero no arrastrarlas al resto de tu vida en familia o con amigos/as porque ahí fracasarás rotundamente y nadie te apañará cuando defiendas esas “banderas”.

De todos los signos zodiacales, Virgo es particularmente “ñañero” con su salud y este 2021, puede tener altibajos marcados en ese sentido asique procura que los problemas que sufras, no se magnifiquen más de la cuenta. Caer y levantarse virgianos y virgianas, es así y sin mirar atrás, ¡a ponerlo en práctica.

Capricornio

El tercer signo de Tierra que abarca a las personas nacidas entre el 23 de diciembre y el 19 de enero es Capricornio. Ponete cómodo antes de leer todo lo que tenemos para ti Capricornio, ya que el 2021, será un año en extremo complicado pero te vamos a dar las pautas que te amoldes lo mejor posible.

Al igual que Tauro, el mayor obstáculo que tendrás por delante será aprender a soltar. En un año teñido por el elemento Aire, hay que entender Capricornio que las cosas se dejan en algún momento o cuando ya cumplieron su función. No te sientas culpable de que abandonas, no es la palabra adecuada, simplemente necesitas una “vuelta de página” para nuevos e interesantes caminos que alumbren tu vida.

Cómo sabemos que piensas que todo lo que has logrado es a base de traspiración y esfuerzo, este 2021 se puede tornar una cuesta arriba que te deje exhausto por lo que tendrás que variar tu estrategia para conseguir más y mejores frutos para tu vida. Promete, habla, cumple, especula pero déjate llevar por la imaginación y las ideas Capricornio, no todo lo vas a tener al alcance de la mano hoy en día, ese discurso tampoco te servirá para conquistar a quienes te rodean. ¡No siempre hay que ver para creer!, si podés hacerte una remera con esa leyenda, es porque entendiste todo.

Hablemos de tu liderazgo. Bueno, hay malas noticias de entrada ya que ese estilo “onda cacique, guerrero/a”, no es lo que necesitan las empresas o las personas a su lado hoy en día. Tendrás que trabajar en tu terquedad, fanatismo, bravura y empezar a mostrarte como alguien que “flota” en la vida, eso sí con seguridad pero sin mostrar ese carácter tan marcado que en otros tiempos tanto te benefició y caracterizó.

Queridos capricornianos y capricornianas, ceder no significa que te estén dominando. Este 2021, estará marcado por energías que van y vienen, no busquen retener para sí todo lo que pasa delante de ustedes, hasta los supuestos argumentos de las palabras que parecen darles la razón, no. Aprender a ceder, a realizar y pensar de formas ajenas o como lo hace el otro, esa la clave para insertarse en el mundo que se viene, marcado por el elemento Aire.