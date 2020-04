Los tiempos de cuarentena ponen a prueba la tolerancia de las personas para mantenerse dentro de “cuatro paredes”, ya que el hogar se vuelve el hábitat permanente, digamos full time y muchos son los que no estaban acostumbrados a pasar horas de más en casa, ya que por elección o deber, transcurrían la mayor parte de su día en la calle.

La cuarentena y los signos del zodíaco

El panorama se puede tornar desesperante para aquellos o aquellas que disfrutan de la vida al aire libre pero aún más, lo necesitan para “poder seguir viviendo”, sin embargo hay otros, que están chochos con la nueva rutina hogareña, de hecho siempre quisieron pasar, horas, días, semanas, en su casa pero por diversos motivos no pudieron y ahora tienen la excusa perfecta.

Algunos signos del zodíaco, están hechos “a medida” para este escenario de cuarentena o reclusión hogareña que ayuda a evitar la propagación del virus COVID-19. En esta nota de El Ciudadano, te vamos a contar quiénes son los más aptos o que más disfrutan de pasar sus horas en casa. ¿Y vos, sos de alguno de estos signos?

Tauro:

Tauro en su interior es una persona muy tranquila, que se toma su tiempo para todo. Sin embargo, externamente muchas veces suelen demostrar lo contrario pero es solo una coraza para cuidar su frágil y sensible mundo interno. Como a este signo le gusta mantener el control y son de naturaleza posesiva, la cuarentena les sienta bien, ya que los encuentra en un ambiente que dominan, su casa. Sus deseos y anhelos, mañas, gustos, suelen verse realizados con mayor facilidad allí, en el seno del hogar. Todo parece estar bajo control y por eso Tauro, está feliz.

Además es un signo extremadamente familiar, por lo que cariño, los abrazos, las miradas cómplices con los suyos, lo harán experimentar gratos momentos y seguramente se olvide de la necesidad de “volver a la calle”.

Virgo:

El perfeccionismo y el cuidado de los detalles, encuentran en esta cuarentena para los y las personas que son de este signo, el escenario ideal. La casa está llena de detalles “revisables” para Virgo. Todo se puede mejorar, ajustar, equilibrar, emparejar, acomodar, etc.

Ya que son de naturaleza, pasiva y tímida, Virgo no extraña la vida callejera y el hecho de tener que ver a gente desconocida. Las fiestas o las grandes reuniones no son un atractivo para aquellos y aquellas que son de este signo, por lo que si la cuarentena se extiende mil años, para Virgo eso no sería un problema.

En la casa se impone el desafío de mantenerla ordenada y limpia por lo que las horas pasarán y mantendrán a Virgo muy ocupado con estos detalles.

Cáncer:

El signo “rey del hogar”. Si conocés personas de este Cáncer, lo más probable es que te des cuenta de que son “como una casa rodante”: llevan su familia, hábitos hogareños y sus cosas para todos lados. Cáncer, necesita tener a los suyos muy cerca para poder sentirse plenamente satisfecho.

Juegos de cartas, películas, charlas y café, ronda de mate (no recomendable en tiempos de pandemia), entre otras, son las actividades que más satisfacen a los nacidos bajo este signo zodiacal. Seguramente son de los que más llamadas o videos hacen, con el resto de la familia que no se encuentra junto a ellos. Cáncer necesita del cariño de sus seres cercanos y además su naturaleza tranquila, les sienta bien con las actividades que por ahora se pueden hacer dentro de la vivienda.

Libra:

Su naturaleza sensible y divertida, hace que sean felices con cosas muy simples como las que generalmente se producen en la rutina familiar, dentro del hogar.

Libra es muy romántico y sentimental, por lo que siempre buscarán ese apapacho de los suyos, que en este contexto de cuarentena, les vendrá “de perlas”.

Su habilidad diplomática los hará líderes en el hogar a la hora de que equilibrar lo que le corresponde a cada uno de los integrantes.

Sus tonteras y dulzura, será algo con lo que el resto de la familia se divertirá y valorará mientras dure la cuarentena. Con el paso de los años, seguro el comportamiento que tuvo tiene Libra en este particular momento, será objeto de risas y comentarios en las reuniones de amigos y familia extendida.