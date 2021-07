En vísperas de Día del Amigo, vamos a repasar en esta nota de El Ciudadano, algunas de las características que tienen ciertos signos zodiacales que los hacen muy complicados a la hora de formar una amistad o mantenerla.

Por su carácter, impronta y comunicación, muchas veces pueden tildarse a estos cuatro signos del zodíaco por ser "malos amigos", al menos en las apariencias.

Virgo

Las personas nacidas bajo este signo zodiacal son muy detallistas y a menudo rencorosas porque tienen un memoria prodigiosa que sin embargo, no ayuda a “fluir” por lo que siempre echarán mano a cuestiones del pasado a la hora de criticarte, por más que se haya hablado que tal o cual tema ya estaba “cerrado” o agotado, esto nunca será válido con un virginiano.

La vara para ellos está sumamente alta en todas las actividades que hacen, por lo que es altamente probable que por más que hagas tu mejor esfuerzo, siempre haya alguna crítica que llega desde una persona que es de Virgo y que se enfocará en eso que a su entender, podría hacerse aún mejor.

Con Virgo, todo estará contado, regulado y calculado, por lo que si sos una persona más relajada con los horarios, gastos o simplemente con tu accionar, seguramente serás “verdugueado” por los nacidos bajo este signo zodiacal que se sienten “oráculos” con la capacidad de juzgar a todo su entorno con la supuesta "verdad" o argumentos que ellos aducen que son ciertos.

Capricornio

Los capricornianos son personas muy medidas con todo. Dentro de una amistad pueden llamar la atención por la poca generosidad que tienen ya que contarán hasta el último centavo que tienen o miga de pan que, en teoría, podría corresponderles y se aferrarán a ella.

La amistad se caracteriza por dar sin miramientos, sin embargo esta máxima será difícil de hallar en una persona que es de Capricornio, por lo que sus cercanos deberían estar preparados para recibir este impacto psicológico y no terminar ofendidos.

Capricornio echará mano a cualquier recurso en una competencia con amigos, para salir airoso. Para ellos las metas deben cumplirse y no importa el método, algo así como la frase falsamente atribuida a Maquiavelo: “El fin justifica los medios”.

Sagitario

La independencia que caracteriza a este signo, lo hace muy complejo a la hora de tener amistades porque los sagitarianos, aparecen y desparecen de la vida de las personas, sin razón alguna y son en extremo autárquicos.

En una amistad siempre se espera el apoyo o la compañía de una persona en situaciones convencionales: un cumpleaños, un examen importante de la facultad o quizás la mismísima graduación, el nacimiento de un hijo, un casamiento, funeral, etc. Los sagitarianos se distinguen por no estar en esos momentos “claves” por lo que muchas veces, sus cercanos se ofenden con ellos. No hay nada que hacer, no pedirán disculpas, ni en el fondo lo entenderán, ellos son así: colgados e independientes.

Son ávidos del humor ácido o el sarcasmo por lo que en reiteradas ocasiones terminan “haciendo mucho daño con su lengua” a sus más allegados.

Géminis

Su naturaleza comunicativa los sitúa siempre en el centro de la atención. Les sobran recursos para entretener o divertir a la audiencia, sin embargo este signo es mucho más frío de lo que puede pensarse. Por su estilo, muchas personas suelen acercarse y confiarles sus secretos a los geminianos, que sin embargo son poco comprometidos con esa información por lo que muchas veces, cuando de verdad los necesites, no estarán allí.

Un signo engatusador como pocos, porque te endulzarán la oreja y creerás que son lo mejor que te pudo pasar, pero cuando en realidad los requieras, seguramente habrá excusas y no estarán como vos lo deseabas, sino "a su manera".

La inteligencia de Géminis sobresale en el horóscopo, no así su compromiso y corazón. Para ellos siempre estará primero la información y los datos, luego la acción.

Confiarle a Géminis ciertos datos íntimos o cuestiones personales puede derivar en que ellos aporten te su visión de forma clara, pero es muy probable que no muevan ni una mano por vos. Tenelo en cuenta.