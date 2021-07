El síndrome del impostor laboral: qué es y cómo combatirlo

El síndrome del impostor laboral es un fenómeno frecuente. La consecuencia de alimentar esta creencia está detrás de muchas situaciones de estrés y trastornos de ansiedad.

Ahora bien, ¿por qué una persona válida se considera a sí misma un fraude? Este fenómeno psicológico tiene tras de sí décadas de investigación. Sabemos, por ejemplo, que suele aparecer con mayor frecuencia en mujeres que en hombres. También, que factores como el perfeccionismo o la baja autoestima suelen estar detrás.

Así, y a pesar de que esta realidad no aparece en ningún manual de diagnóstico ni se considera tampoco una entidad clínica por sí misma, es un hecho habitual. Es más, desde que las psicólogas clínicas Pauline Clance y Suzanne Imes lo describieran, en 1978, no faltan los expertos que señalan que al menos siete de cada diez personas lo sufren alguna vez.

Características del síndrome del impostor laboral

Puede que a más de uno le llame la atención. Pensar que hay personas que han alcanzado el éxito laboral y que, sin embargo, se autoperciben como un fraude y no merecedoras de esos cargos o reconocimientos, puede, cuanto menos, sernos difícil de entender.

Aun así, estudios como el publicado en el Journal of Behavorial Science, señalan que cerca del 30% de los triunfadores lo padecen.

Visto el grado de afectación y de impacto social es, sin duda, necesario visibilizar mucho más esta realidad. Para empezar, el síndrome del impostor laboral puede definirse como el malestar emocional vinculado a la creencia de no merecer ese cargo o ese reconocimiento profesional. Esto es algo que pueden experimentar desde artistas, escritores, científicos, ingenieros o cualquier persona con aptitudes en un área determinadas.

Así, esa autopercepción desvalorizante puede traer consecuencias muy adversas. Por ejemplo, podemos tener a una persona sobradamente capacitada que logra un puesto laboral y, aun así, descubrir que ella asume que el logro ha sido ‘suerte’. Esa sensación constante de ser un fraude hace que acepte desde sueldos más bajos hasta que opine que no merece promocionar. Conozcamos más datos.

¿Cómo se manifiesta el síndrome del impostor laboral?

La principal característica de las personas con síndrome del impostor laboral es la clara dificultad a la hora de internalizar sus propios logros.

Otro aspecto que le define a esta personalidad son las dudas. Dudan de sí mismos, de su validez, de su eficacia, de sus competencias y habilidades…

Atribuyen el éxito a factores externos.

Se sitúan unas expectativas tan elevadas que es imposible alcanzarlas.

Se sabotean a sí mismas de manera constante (tienen un diálogo interno muy crítico, negativo y fatalista).

Experimentan profundas emociones de vergüenza, de inseguridad, de inquietud, ansiedad.

Causas que explican este fenómeno

Hay, en realidad, múltiples dinámicas que explican el fenómeno del síndrome del impostor laboral. No obstante, la que lo vertebra de manera constante es la baja autoestima. Con frecuencia, la baja apreciación y valoración de uno mismo deriva en esa percepción de que se es un fraude.

Más causas subyacentes:

Son personas altamente perfeccionistas. Sus expectativas son tan elevadas que aunque alcancen el 99,9 % de ellas seguirán considerándose un fracaso.

En otros casos, lo que solemos encontrar es el peso de una educación muy exigente. Haber crecido en un entorno en el que el único modo de recibir afecto era demostrando valías, puede someter a las personas a la eterna sensación de que no se esfuerzan lo suficiente.

Por otro lado, estudios, como el publicado en el Journal of multicultural counselin and development, señalan algo interesante. El síndrome del impostor laboral se da muy frecuentemente entre minorías sociales y étnicas. Basta con pertenecer a otra cultura, nacionalidad o incluso género para albergar creencias estereotipadas y negativas sobre la propia competencia.

Esto se da con frecuencia en mujeres que trabajan en el sector de la ciencia o la investigación. En esos entornos donde el número de hombres es mayor, hace que en algún momento duden de sí mismas o que tengan que trabajar más duro para demostrar su valía.

Estrategias para reducir el efecto

Sabemos ya que el síndrome del impostor laboral aparece con elevada frecuencia. Ahora bien, un hecho que debemos considerar es que albergar esta percepción de manera continuada tiene un coste. Es común que muchas de estas personas no progresen en su trabajo y que además desarrollen algún trastorno del estado de ánimo.

Es necesario que estas personas dejen de compararse con los demás, para empezar a apreciar y reconocer sus propios logros.

Asimismo, deben identificar y desactivar los miedos irracionales. No pueden dar validez al temor de que otros descubran que, en realidad, no son tan válidos o competentes como aparentan. Algo así no tiene sentido ni utilidad, ni aún menos veracidad. Racionalizar y detectar falsos errores de pensamiento es el primer paso.

Es recomendable compartir con otras personas lo que les sucede. Siempre es bueno poner en voz alta esos miedos para que otros nos ayuden a tomar conciencia de su poca validez.