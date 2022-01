El Conicet crea un yogur para prevenir enfermedades respiratorias

Investigadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), junto a la empresa Danone Argentina S.A., firmaron un convenio que permite la licencia de una Cepa probiótica desarrollada por el organismo argentino para lanzar una nueva línea de yogur saludable en el mercado, de propiedades funcionales, comprobadas científicamente con estudios clínicos.

Para profundizar sobre el tema, María Pía Taranto, investigadora principal del CONICET en el Cerela (Tucumán), habló con El Interactivo (lunes a viernes de 13 a 14 por Facebook y YouTube de El Ciudadano) y explicó de qué se trata el yogur que busca mejorar el sistema inmune. “En realidad toda la investigación nuestra que ahora se traslada a un producto, ronda en una cepa de bacteria láctea, que se llama lactobateruis rahamnosus", señaló.

"Somos un grupo de investigadores y profesionales técnicos que han abordado desde diferentes aspectos a esta bacteria, que una vez que está como parte de un producto lácteo, en este caso un yogur, al ser consumido aumenta las defensas naturales del consumidor y predispone de mejor manera para sobrellevar infecciones respiratorias como intestinales", detalló Taranto.

-¿Este yogur puede ayudar a paliar al Covid-19?

-No específicamente, como investigador me debo centrar en los estudios científicos realizados. No se ha probado esta cepa como antagonista de este virus, pero sí de otros virus. La pandemia nos sorprendió a todos, incluso los que llevábamos líneas de investigación.

-Esta cepa tiene respuesta muy positiva una vez que está en el organismo, no es la bacteria la que enfrenta al virus o bacteria, sino que es el propio organismo gatillado por la bacteria que desencadena una respuesta inmune para que el organismo se fortalezca y pueda batallar contra virus y bacterias.

-Hay una alianza con Danone, ¿se está pensando que sea un producto de venta libre para consumirlo como un yogurt?

-Exactamente, será un yogurt con características funcionales, va a tener las características nutricionales per sé pero también el plus que es esta bacteria, que además de brindar mejor nutrición también brindará una mayor estimulación del sistema inmunológico. Será un yogur que se va a vender como las otras líneas de la empresa.

-¿Cuándo va a estar disponible en el mercado?

-Es una decisión de la empresa que está en etapa interna en cuando al lanzamiento. Lo que se ha cristalizado afortunadamente es que esta cepa está incluida en otro producto similar, que es el yogurito escolar, dentro de programas sociales, no para todo el público. Por eso esta alianza constituye un hito para esto, además como queremos todos los investigadores cuando comenzamos una línea de investigación es que nuestros resultados mejoren la calidad de vida de la ciudadanía. Seguramente será para este año, no me atrevo a dar fechas.

-Tengo entendido que la empresa lo va a incorporar en todas sus líneas de yogures, saborizados y demás. Es enorme la variedad de productos de la empresa. Es interesante porque estamos en un momento de la nutrición donde alimentarnos no es solo alimentarnos, sino estar mejor nutridos. Con la cantidad de virus y bacterias que se van a ir produciendo lo mejor que podemos hacer es invertir en la salud para estar mejores preparados”.