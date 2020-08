Consejos para ahorrar cuando vivís solo

La experiencia de vivir solo es muy particular, pero puede reportarnos grandes beneficios a nivel psicológico. Así que, antes de adentrarnos en los consejos para ahorrar cuando vives solo, vamos a hablar de algunos de estos beneficios.

Según un estudio llamado Going Solo: The Extraordinary Rise and Surprising Appeal of Living Alone, desarrollado por Eric Klinenberg, de la Universidad de Nueva York, vivir solo nos ayuda a disfrutar de relaciones de más calidad. Además, otros estudios aseguran que la soledad facilita el desarrollo de la empatía.

Por otro lado, un estudio desarrollado en 1994 por el psicólogo Mihaly Csikszentmihalyi mostró cómo los adolescentes que no soportan la soledad son incapaces de desarrollar el talento creativo. Está claro que vivir solo es una experiencia que puede aportar muchos aspectos positivos a nivel personal; maduración, aprendizaje, independencia.

Sin embargo, más allá de los claros beneficios de vivir solo, también es cierto que hay pequeñas parcelas de la vida que no siempre resultan fáciles; una de ellas es la económica. Ya de por sí el hecho de vivir solo conlleva hacerse cargo de gastos como el alquiler, las facturas, la alimentación, etcétera.

Todo esto puede ser complicado de gestionar, sobre todo los primeros meses.

Consejos para ahorrar cuando vives solo

Sabemos que cada situación es distinta y que el precio de la vida varía mucho en una ciudad u otra. Sin embargo, existe una serie de ideas generales para ahorrar cuando vives solo, que nos pueden resultar muy útiles a todos y todas los que hemos decidido (y nos podemos permitir) ir a vivir solos.

Como verás, se trata de consejos aplicados a las compras diarias de ropa, alimentación, etcétera, y también a las facturas, viajes, deporte… Son pequeños hábitos que podés ir instaurando progresivamente a tu rutina. ¡No te los perdás!

Planificá tus gastos

El hecho de anticipar tus gastos y de llevar un control de los mismos, te ayudará a hacer una gestión más inteligente de tu economía. Este control puedes hacerlo a través de una hoja de Excel, de una simple libreta…

Lo importante es que quede claro qué vas a gastar y en qué, de forma mensual (o semanal, si lo preferís).

Comprá lo imprescindible

Otro consejo para ahorrar si vives solo, aunque suene obvio, es solo comprar lo imprescindible; esto lo puedes aplicar tanto en la alimentación como en otros gastos cotidianos de ropa, libros, comida, etcétera. Nunca está de más darse un capricho, pero si es con control, ¡mejor!

Revisá las ofertas

Este consejo es especialmente aplicable cuando vamos al supermercado; lo ideal es tener marcadas, en el catálogo del supermercado, qué ofertas nos interesan. Esto nos ayudará a aprovechar las ofertas y los descuentos.

Aunque pueda parecer poca cosa, si aplicás este pequeño tip a todas tus compras, ¡a final de mes lo notarás! También es útil utilizar las apps de los diferentes supermercados, ya que disponen de múltiples cupones y son más cómodas de usar.

Aprendé a cocinar

Para ahorrar, no solo es importante aprender a comprar, sino también aprender a cocinar. El hecho de comer continuamente platos precocinados acabará haciendo que gastes más; en cambio, cocinar con ingredientes primos, te permitirá, a la larga, ahorrar (además de cuidar tu salud, a través de platos más saludables).

Congelá los productos

En línea con el tip anterior, también puede resultar buena idea congelar los productos (especialmente cuando comés o cenás y te sobra comida). En este sentido, lo ideal es que cuando cocinés, lo hagás en más cantidad y lo congelés.

Comprá de segunda mano

Otro consejo para ahorrar cuando vives solo es aprovechar las oportunidades que te pueden proporcionar los artículos de segunda mano.

Existen cada vez más tiendas dedicadas a la reventa donde poder adquirir productos de calidad ya utilizados a un precio más económico. Sobre todo, hablamos de tiendas de ropa, electrónica, libros, etcétera. Seguro que en tu barrio existe alguna de estas tiendas y no lo sabías. ¡Investigá! Tu bolsillo te lo agradecerá, así como el medio ambiente.