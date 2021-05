Cómo reaccionar ante preguntas invasivas

Habrá preguntas que no sepás cómo contestar, otras incluso pensés que están fuera de lugar. Son preguntas relacionadas con tu intimidad, que no se ajustan al grado de confianza que tienen con el otro.

Muchas de ellas incluso pueden tener tintes de reproche o representar un agravio comparativo. Lo que tienen en común es que nos hacen sentir incómodos e incluso, con frecuencia, adoptar una actitud defensiva cuando en un principio la que habíamos adoptado era muy distinta.

Las preguntas invasivas no tienen de fondo un interés real por el otro. Son preguntas del tipo: ¿Cuánto cobrás al mes? ¿Vas a tener más hijos? ¿No te gustaría bajar de peso? A veces, no están en forma interrogativa y simplemente son comentarios innecesarios que nos cuestionan.

Así, hoy queremos responder a: ¿debés permitirlas? En caso de tener que dar una respuesta, ¿cómo podemos hacerlo de manera inteligente?

Cuando no sabés ‘a qué viene una pregunta’

Por norma, preferimos el desconocimiento a la ignorancia. O eso es lo que habitualmente se dice, que es normal que la gente quiera saber de los demás. En este sentido, la intimidad de otros puede despertarnos una gran curiosidad. Así, al igual que pasa con los fenómenos naturales, nos gusta saber el origen de lo que ocurre y este origen, a menudo, en las personas reside en sus motivaciones.

La sensación desagradable aparece cuando el otro intenta ir más allá de lo que entendemos que la relación permite, que viola con sus preguntas invasivas una serie de pasos, protocolos y premisas necesarias.

Hay preguntas que es mejor no hacer a alguien que acabás de conocer o en presencia de otras personas, a las que tú puedes conocer, pero el otro no. Una regla que tienen que ver, sobre todo, con la educación.

La exposición en las redes sociales o el hecho de que casi todos tengamos un perfil público, puede proyectar la sensación de que esas reglas que antes imperaban han quedado de alguna manera obsoletas. Sin embargo, las interacciones cara a cara no han evolucionado precisamente en este sentido. Parece que cada vez tenemos menos y a la vez son menos significativas.

Las preguntas invasivas producen situaciones desagradables. Debés responder a una pregunta no esperada y que dinamita lo usual para vos en una conversación. Entendés que el otro quizás no ha querido producirte esa sensación, por lo que intentás salir del paso intentando que entienda que por ese camino no, pero sin que se sienta ofendido.

Las preguntas invasivas no suelen hacerse para provocarnos, por mucho que no nos guste la mala educación. En primer lugar, consideremos que una persona que suele hacer preguntas invasivas suele repetirlas. La forma en la que le contestemos en un primer momento influirá en que siga o no haciendo este tipo de preguntas.

Llegados a este punto, no pasa nada por aplicar una estrategia directa y decirle al otro que no queremos contestar. Quizás, en un primer momento nuestra respuesta corte el diálogo y levante una especie de barrera, pero esta no tiene por qué afectar a la relación a la largo plazo.

Buen humor y asertividad: la respuesta menos problemática

Imaginemos que estamos con una amiga y su pareja. Les estamos contando nuestros últimos viajes y nos pregunta en qué estamos trabajando “para ganar tanto dinero y viajar”.

No queremos dar una mala contestación, pero tampoco queremos compartir la información por la que nos ha preguntado.

Podemos contestar con un simple: “trabajo en algo que me gusta porque me permite hacer todos estos viajes" o “pues trabajo en algo muy bueno y lo hago muy bien para viajar tanto". O, simplemente, podemos ser todavía más asertivas y decir “en un buen trabajo, ya te lo contará mi amiga algún día".

Que no permitamos o toleremos las preguntas invasivas no es lo mismo que permitir que nos arruinen el día. Para ello, aunque sea paradójico, contestar siendo lo menos desagradable posible va a relajar nuestra tensión, la de todo el ambiente y va a crear unos límites desde el respeto y no desde la confrontación.

Al fin y al cabo, no somos responsables de la poca o nula educación de los demás en un momento dado, pero sí nos podemos encargar de que no nos arruinen el día. Y, por último, y para prevenir, evitar a esos invasores para que la próxima vez que quieran saber de vos “tengan que comprarse un libro".